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Haberler Gündem Terör örgütü elebaşının posterini açanlar gözaltına alındı

Terör örgütü elebaşının posterini açanlar gözaltına alındı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtığı belirlenen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA
Terör örgütü elebaşının posterini açanlar gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterinin açılması üzerine başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan 2 şüpheli tespit edilerek, gözaltına alınmışlardır." bilgisi verildi.

ANKARA VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI

Ankara Valiliğinin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 4 kişi gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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