Terör örgütü elebaşının posterini açanlar gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterinin açılması üzerine başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan 2 şüpheli tespit edilerek, gözaltına alınmışlardır." bilgisi verildi.
ANKARA VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI
Ankara Valiliğinin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 4 kişi gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.