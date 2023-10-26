‘Çocukları hedef alanları mazur görmeyiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda İsrail-Filistin savaşına değindi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştiren Başkan Erdoğan, "Hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. İyi niyetimizi suistimal etti" diye konuştu.

"UÇAKLARI ÖLÜM KUSUYOR"

Adil bir dünya düzeni kurulmasının önemini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Eğer iyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi. Ama şimdi o da olmayacak. Bulutlar üzerinden ölüm kusan savaş uçaklarıyla çocukları öldürenlere, siz de böyle koşmuştunuz bir zaman çocuklara kıymayın efendiler, diyoruz. Çocukların anne babalarının, anne babaların çocuklarının naaşlarına sarıldığı bir dünyada, bir de vücuduna çocuğunun ismini yazıyor aradığım zaman bulabileyim diye. Ey İsrail, bu kafayla bir yere gidemezsin. Yanına ister Amerika'yı al ister Batı'yı. Amerika dünyada adaletle hükmedilmesini sağlamadığı istemediği için o da kaybedecek. Bütün mesele adil bir dünyanın kurulmasından geçer. Çocukların anne babalarının naaşına sarıldığı bir dünyada hiç kimse huzurla uyuyamaz. Böyle bir dünyada hiç kimse kendi geleceğini güvende göremez" dedi.

"ÖLENLERİN YARISI ÇOCUK"

Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: "Filistin meselesine öncelikle insan penceresinden baktık. 7 Ekim'den bu yana krizin büyümemesi için her türlü çabayı gösterdik. 8 uçak dolusu yardım malzemesi gönderdik. Yaralıların tedavisi için 25 personelimizi Mısır'a sevk ettik. İsrailli siviller dahil sivilleri hedef alan eylemleri saldırıları mazur görmediğimizi ifade ettik. İsrail devleti ile sorunumuz yok ama devlet yerine örgüt gibi davranılmasını asla tasvip etmedik. Gazze'deki mazlumlara karşı tarihin en vahşi saldırılarından birini gerçekleştiriyor. Ölenlerin yarısı çocuklardan oluşuyor kalan yarısı da annelerinden ve aile büyüklerinden oluşuyor. Bu bile bir vahşet olduğunu göstermeye yeterlidir."

"DAVOS'TA DA SÖYLEMİŞTİM"

Konuşmasında İsrail'in çocukları öldürdüğünü anlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çocukların öldürülmesine asla müsaade edemeyiz çünkü biz insanlıktan nasibimizi aldık. Bunu Davos'ta o zamanki başbakanlarına söylemiştim, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz demiştim. O günden bu yana Davos'a bir daha gitmedim. O gün benimle olan 2 arkadaş, bugün biri bir siyasi partinin başında. Arkamdan geliyorlar. İşte şimdi yandık diyorlar. Ne oldu yandık mı? Biz dimdik ayaktayız. Ama siz yandınız hiçbir şeye yar olmadınız ve olmayacaksınız da. CHP'nin koltuğuna sığınmak size hiçbir şey katmadı. Biz ise, bu yolda dimdik yürüyoruz" diye konuştu.

"İSRAİL'E GİTMEYECEĞİZ"

KONUŞMASINDA İsrail'e tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede yaşanan insanlık dışı saldırıları sert ifadelerle eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Kendi evimizde, Türkevi'nde. İyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı; iptal, gitmeyeceğiz."

'HAMAS BİR TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR'

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında Hamas'tan da bahsetti ve "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren mücahitler grubudur" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAVRI DÜNYA BASININDA

BAŞKAN Erdoğan, İsrail'e planlanan ziyaretini gerçekleştirmeyeceğini açıkladı. Bu tutum, küresel ölçekte geniş yankı uyandırdı. Katar merkezli Al Jazeera, "Erdoğan İsrail gezisinin iptal edildiğini söyledi" başlığıyla gelişmeyi duyurdu. Haberde, şu ifadelere yer verildi: Türkiye Cumhurbaşkanı, Ankara'daki konuşmasında, Gazze'deki durum nedeniyle İsrail'e yapacağı seyahati iptal ettiğini doğruladı.

İsrail basınından Times of Israel, "Erdoğan, İsrail'in 'insanlık dışı' savaşı nedeniyle ziyaret planlarını iptal etti" ifadelerini kullandı. İngiltere merkezli The Guardian, Başkan Erdoğan'ın "Sorunumuz İsrail devletiyle değil, İsrail'in politikalarıyla" şeklinde mesaj verdiğini aktardı. Suudi Arabistan merkezli Arab News, Başkan Erdoğan'ın İsrail ve Filistin arasında acil ateşkes çağrısında bulunduğunu yazdı.