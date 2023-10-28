100. Yıl coşkuyla kutlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüzüncü Yıl sitesinde yayınladığı mesajda Türkiye'nin hedeflerine vurgu yaparak, "Cumhuriyetimizin 100. yılını, 'Türkiye Yüzyılı ülküsü' ile başlattığımız büyük atılımın sembolü hâline getirmek istiyoruz" dedi.

100 YILIN İŞİ 20 YILA SIĞDI

Erdoğan, "İki asırlık demokrasi tarihimizin en köklü yönetim sistemi reformlarından olan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni, Türkiye Yüzyılı'nın girizgâhı ve garantisi olarak addediyoruz" diye belirtti. Halka, son iki asırda yaşanan kayıpları ve kazanımları hatırlatacak, ülkeye son 20 yılda nasıl çağ atlatıldığını gösterecek, Türkiye Yüzyılı iddiasını tüm boyutlarıyla ortaya koyacak bir program hazırlandığını dile getiren Erdoğan, "'Yüzyılın İşini 20 Yıla Sığdırdık' şiarıyla hayata geçireceğiz. Böylece Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni bir şevkle, yeni bir dinamizmle, yeni bir heyecanla başlamayı umut ediyoruz. Gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonundan sonraki hayallerimizi ise Malazgirt Zaferi'nin bininci yılına atfettiğimiz 2071 vizyonumuzla taçlandıracağız. 2071 vizyonunu da bizden sonraki nesiller ete kemiğe büründürecek, altyapısını hazırlayacak, hedeflerini oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

BOĞAZDA GEÇİT TÖRENİ

Başkan Erdoğan, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında devlet erkanı ile Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Dev Eser" Yağlı Boya Resim Sergisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek. Programın devamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 100. Yıl Resmi Geçit Töreni ile Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine katılacak. Cumhuriyet'in 100. yılı "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanacak etkinliklerin ardından Başkan Erdoğan 100. Yıl hitabında bulunacak.