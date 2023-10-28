İsrail’in sinsi planı: Sünger Bombası

İSRAİL ordusunun Hamas'ın kilometrelerce uzunluktaki yeraltı tünellerini etkisiz hale getirmek için "gizli bir silah" kullanacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Felluce'de ABD Delta Özel Kuvvetleri'nin kullandığı 'sünger bombası'nın Gazze'de de kullanılacağı öngörülüyor.

22 BİN PERSONELİ BULUNUYOR

İSRAİL'İN bu silahı kullanacağını dile getiren Güvenlik ve Strateji Uzmanı Erhan Çalışkan, "ABD ordusunun 22 bin personeli olan Özel Harekat Komutanlığı yönetiminde, anti- terör ve isyan bastırma amacıyla oluşturulan en üst seviyede eğitim almış iki birlik vardır. İlki eski adı Seal olan ve ABD donanmasına bağlı olan kısaltması Deniz Özel Harp Geliştirme Grubu, ikincisi ise orduda hava indirme konusunda da uzmanlaşmış olan kısaca Delta Force olarak bilinen Özel kuvvetler Operasyonel Delta Kolu'dur. Özel Harekat Komutanlığı'nda CIA ve diğer istihbarat birimleri ile ortak çalışırlar" dedi.

SÖZ konusu birliklerin yıllık bütçesinin 13.1 milyar dolar olduğunu belirten Erhan Çalışkan, "Dünyada 80 ülkede operasyon düzenlemektedirler. İsrail ordusunun özel birliği olan Sayeret Matkal'ın ABD'nin Seal birliği yönlendirmesi ile yaptığı operasyon girişimi, Filistinli direnişçiler tarafından bozguna uğrayınca, ABD bu kez Delta Force birliklerini İsrail'e yardım için sevk etmek zorunda kaldı. ABD yolladığı uçak gemisinde bulunan Seal birliğine takviye olarak Delta Force birliğini de yollaması alışılmış bir durum degildir. Ancak çok özel durumlarda bu yapılır. Bu takviye, ABD'nin ve İsrail birliklerinin Gazze'ye bütün güçleri ile yükleneceklerinin en güçlü emarelerinden biridir" şeklinde konuştu.

2 FARKLI KİMYASALIN KARIŞIMI

'SÜNGER bombası' adı verilen özel bir silahın Hamas ve Gazze için özel olarak geliştirildiğine dikkat çeken Erhan Çalışkan, "Adı bomba olan ancak patlayıcı içermeyen sünger bombası, iki farklı kimyasal sıvının birleşmesiyle çalışıyor. Köpüğe benzer bir madde oluşuyor. Hızla genleşen madde, tünel girişini hızla kapatıyor. Bu maddelerin son derece zehirli olduğu ve denemeler sırasında bazı İsrailli askerlerin kör olduğu da iddia ediliyor. İsrail, sünger bombaları hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor. Ancak tünellerde fark edilmeden hareket eden Hamas üyelerinin olası bir kara operasyonunda İsrail askerlerine pusu kurma ihtimali üzerine bu sünger bombalarını tercih ediyorlar. Ayrıca tünellerde normal gece görüş sistemlerinin ve telsizlerin de iyi çalışmadığı biliniyor. İsrail ordusunun hamas tünelleirnde kullanılmak üzere özel telsizler geliştirmeye çalıştığı da belirtiliyor" dedi.

TÜNEL GİRİŞ ÇIKIŞLARINI KAPATMAK İSTİYORLAR

İSRAİL, Filistinlilerin son 15 yılda inşa ettiği metro ağına benzer tünellerini ele geçirmek için farklı planlar da yapıyor. Kentin altını kaplamış olan tünellerin girişlerini kapatmak isteyen İsrail ordusu, buradaki çatışmalarda kayıplarını azaltmak için, gece görüş teçhizatları ve robotlar kullanmayı planlıyor. Kısacası, muazzam bir mali güce sahip, zalim bir devlet olan İsrail, süper güç olan ABD'nin her konuda desteğini de alarak Filistin'i yok etmek için elinden geleni yapıyor.