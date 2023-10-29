100 milyon metrekare millet bahçesi geliyor

2018 yılından bu yana 23 milyon 514 bin 88 metrekarelik alanı kapsayan 207 millet bahçesinin yapımını tamamladıklarını hatırlatan Bakan Özhaseki, bunların 154'ünü hizmet açtıklarını vurguladı. Geriye kalan 53 millet bahçesi de yoğun çalışmalar sonucunda açılışa hazır halde bulunuyor.

PROJE BU YIL BAŞLAYACAK

Yurt genelinde 50 milyon 303 bin 292 metrekarelik alanı kapsayan 290 millet bahçesi için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yaşına özel olarak "81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefini 100 milyon metrekareye çıkardıklarını müjdeleyen Bakan Özhaseki, "Millet bahçelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerimize ulaşma yolunda büyük bir lokomotif güçtür" yorumunu yaptı. Her ile doğayla iç içe yeni sosyal yaşam alanları kazandırdıklarını vurgulayan Özhaseki, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, 100 milyon metrekare millet bahçesi hedefimize dair tüm projelerimize başlamış olacağız" dedi.

BAHÇEDE NELER OLACAK?

Millet bahçeleri kentin dört bir yanında oluşturduğu yeşil koridorlarla vatandaşların şehrin karmaşasından uzaklaşarak nefes almalarına imkân sunuyor. Büyükşehirlerde, yaşam alanlarına yakın olma özellikleriyle vatandaşlara hem sosyalleşme hem dinlenme alanları sağlayan millet bahçelerinde 171 bin 593 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 378 bin 92 metre uzunluğunda yeşil yürüyüş yolu bulunuyor. Millet bahçeleri ayrıca, ülkemizin deprem ülkesi olması sebebiyle, olası deprem zamanlarında bir toplanma alanı vazifesi görecek. Bir deprem anında, millet bahçelerinin altyapısı vatandaşa hizmet edecek şekilde hazırlanıyor. Geçici toplanma alanları vatandaşların, barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir alan olarak faaliyet gösterecek.