Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında 100 Eser' isimli yağlıboya resim sergisinin açılışı yaptı, tebrikleri kabul etti.

Törende; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticileri, Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün akrabaları ve Kurtuluş Savaşı şehitlerinin yakınları ile gazi ve şehit yakınları, bazı meslek grupları, gençler, engelliler ve sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Törende, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askerî personel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Davetliler, tebriklerini iletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılına özel verilen resepsiyona katıldı. Davetlilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bastırdığı hatıra "5 Türk lirası" madeni para ile PTT'nin hazırladığı 100. yıl hatıra pulu takdim edildi.

Resepsiyona katılanlar, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu ile 100. yıl logosunun yer aldığı tabloya da günün anısına imza attı.

"CUMHURİYET'İN 100. YILINDA 100 ESER" SERGİSİNDE YAĞLI BOYA ESERLER SERGİLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiği alanda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar görev yapan tüm cumhurbaşkanlarının yağlı boya portreleri yer aldı.

Salonda, "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser" isimli sergi için hazırlanan yağlı boya eserler de sergilendi.

Yağlı boya eserler arasında, AK Parti hükûmetleri döneminde her alanda hayata geçirilen mega projeler ile TOGG, Fatih Sondaj Gemisi, Akıncı, Hürjet, Altay Tankı, Bayraktar Kızılelma, Millî Muharip Uçak Kaan, TCG Anadolu gibi dev savunma sanayii projelerinin yağlı boya tabloları da yer aldı.

Resepsiyona gelen davetlilere dağıtılan sergi takdim kitapçığında, Başkan Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Milletçe, Cumhuriyeti'mizin 100. yıl dönümüne ulaşmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Canları pahasına bu toprakları bizlere vatan kılan, Cumhuriyeti'mizi kurarak üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir ülke bırakan tüm kahramanlarını rahmetle ve şükranla yâd ediyoruz. Cumhuriyeti'mizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Millete efendilik yoktur, hizmet vardır' tavsiyesinin ışığında, 'Ülkesini en çok seven ona en iyi hizmet edendir' düsturuyla Türkiye ve Türk milleti için tam 21 yıldır gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz.

Asırlık hizmet, yatırım, eser ve projeleri 21 yıla sığdırmanın haklı gururuyla 85 milyon el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız muhteşem yatırımları bir araya getiren 'Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Dev Eser Sergisi' tarihe düştüğümüz bir nottur. Her biri milletimizin birer gurur abidesi olan bu hizmetlerin inşasında rol olan, emek veren, katkı yapan herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmak, Cumhuriyeti'mizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı hâline getirmek için ülkemize yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin ruhları şad, Cumhuriyeti'mizin 100. yılı kutlu olsun."