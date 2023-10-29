Başkan Erdoğan’ın sözleri Filistin’de yankılandı: ’Teşekkürler Türkiye’

Başkan Erdoğan'ın 'büyük Filistin Mitingi'ndeki açıklamaları Filistin'de yankılandı. Filistinliler Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde yaptığı konuşmada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, mitinge katılan Cumhur İttifakı'nın genel başkanlarını, yurt dışından mitinge katılan misafirleri ve İstanbulluları en kalbi duygularıyla selamladığını söyledi.

Mitinge katılanlara, Filistin davasına sahip çıkarak Gazzeli mazlumlara umut oldukları için şahsı ve milleti adına teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Bu toprağı bize vatan olarak bırakan ecdadın tüm şehitlerini, gazilerini, kahramanlarını rahmetle anıyorum. Anadolu Selçuklu Devleti'nden Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e kadar vatan topraklarına hükümranlık mührümüzü vurduğumuz devletlerimizin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçenleri minnetle yad ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yer aldığı coğrafyanın semalarında bayrağın ilelebet dalgalanması, ezanların kıyamete kadar okunması için emek veren, akıl ve alın teri döken herkese şükranlarını sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kardeşlerim, siz bugün burada öyle büyük bir milletsiniz ki bunu farklı bir şekilde ortaya koydunuz. Öyle büyük bir millet ve devletiz ki ne gücümüz ne derdimiz ne mücadelemiz sadece kendi sınırlarımızda kaimdir. Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının coşkusunu yaşarken bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız. Tıpkı geçmişte Trakya'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Doğu Akdeniz kıyılarının her karışında, Orta Asya'nın, Güney Asya'nın, Afrika'nın dört bir yanında..."

Başkan Erdoğan, maalesef ülkenin siyasileri içerisinde Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, "Netanyahu nasıl terörist ise Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. Hamas nedir, Hamas kimdir? Bundan bihaber olan bedhahlar, talihsizler var ve onlara ülkemde oy atanların da şu anda iyi düşünmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Ülkenin güneyinde, kuzeyinde, doğusunda, batısında ve hatta bunların ötesinde yaşanan hiçbir hadisenin, çıkan hiçbir krizin, kurulan hiçbir ittifakın, Türkiye üzerine oynanan oyunlardan bağımsız olmadığının bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamas terör örgütü değildir dedim ya, bundan İsrail çok rahatsız oldu. Ya zaten başka bir şey beklemiyorduk. Bunu söyleyeceğinizi biliyorduk ve bunu bildiğimiz için de açık ve net olarak ifade ettik. İnşallah ne diyoruz? La galibe illallah. Biz buna iman etmişiz. Buna imanımız var. Galip olan sadece Allah'tır. Dolayısıyla biz burada sadece Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz, onunla birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin de müdafaasını yapıyoruz. Sultan Abdülhamit oralarla az mı haşır neşir oldu. İsrailli yöneticilerin en üst seviyede dile getirdiği kavramların altını kazıyın, hepsinin içinden ülkemiz topraklarını da kapsayan bir ihanet haritası çıkar. 1947'de Gazze, Filistin buralar neydi, bugün ne? Ya İsrail, sen buralara nasıl geldin? Nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Dolayısıyla Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Onun için bu kadar rahat konuşuyoruz. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor.

Türkiye'nin Filistin'e verdiği 'Yalnız değilsiniz' mesajı Filistin'de yüreklere dokundu. Filistinliler,Türkiye'deki bütün insanlara teşekkür ederim. Teşekkürler Türkiye' ifadelerini kullandı.

'Bizimle birlikte durduğunuz için teşekkür ederim' diyen Filistinli vatandaşlar, 'Erdoğan ve Türkler çok iyi' ifadelerini kullandı.