Cumhuriyet’in bir asırlık yolculuğu dünya arenasında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında ulusal ve uluslararası çok sayıda etkinliğe imza atıyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 yeni kütüphaneyi okurların hizmetine sunacak olan Bakanlık, uluslararası sergi, konser, festival ve konferanslarla bir asırlık Cumhuriyet yolculuğunu dünya arenasına taşıyor. Hollanda'da "Kırmızı Lale Film Festivali" ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "100. Yıl Türkiye Sergisi" düzenleyen Bakanlık, yurt dışında 2023 sonuna kadar pek çok etkinlik gerçekleştirecek. Ekim ayında İngiltere ve Senegal'de Cumhuriyet konserleri düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, kasım ayında ise tarihçi ve yazar İlber Ortaylı ile Avusturya ve Macaristan'da "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Konferansı" gerçekleştirecek. "İstanbul Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile 100. Yıl Konseri" de Hırvatistan'ın Vazardin kentinde 28-29 Ekim tarihlerinde dinleyicilerle buluşacak. Cumhuriyet konserleri 29 Ekim'de de İngiltere ve Senegal'de müzikseverlerle olacak.

FRANSA'DA CUMHURİYET SERGİSİ

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 30 Ekim'de Almanya Berlin Filarmoni Orkestrası'nda, 1 Kasım'da da İsviçre Zürih Tonhalle Konser Salonu'nda konserler verecek. Bakanlık sanatçılarının "Türkiye'nin Renkleri" adlı projesi de 28 Ekim'de Almanya'nın 6 bin izleyici kapasiteli Essen Kongre ve Fuar Merkezi'nde sahnelenecek. Cumhuriyetin 100. yılı anısına Rusya'nın değişik bölgelerinde devam etmekte olan 100 ayrı Türk filminin gösterimi ise 2023 yılı sonuna kadar sürecek. Türkiye'nin 100'üncü yaşı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 22 fotoğraf sanatçısından derlenen ve 100 fotoğrafın yer aldığı "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ü Fotoğraf Sergisi" ise Fransa'da 29 Ekim günü ziyaretçileriyle buluşacak.

TANIKLARDAN DİNLENECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı başından itibaren yurt içinde düzenlediği Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri yıl sonuna kadar Türkiye genelinde de devam edecek. Cumhuriyet Türkiye'sine tanıklık eden yazılı, sözlü ve görsel malzemeler, kurumsal bir çatı altında tek bir havuzda toplanacak. Oluşturulan akademik bir ekiple Cumhuriyetin ilanından günümüze devletin önemli kademelerinde görev almış devlet büyükleri, diplomatlar, kurum başkanları, akademisyenler, askerler ve öğretmenler ile onları tanıyan birinci derece akrabaları ve mesai arkadaşlarıyla röportajlar yapılarak, Cumhuriyet tarihi kayıt altına alınacak. Her dört yılda bir düzenlenen "Uluslararası Atatürk Kongresi" de bu sene Türkiye'nin 100 yıllık birikimi ana temasıyla 8-9 Kasım tarihlerinde yerli ve yabancı çok sayıda bilim adamını bir araya getirecek. Kongrede Cumhuriyet'in 100 yılda gösterdiği gelişim ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Türkiye'nin 100 Yıllık Birikimi" başlığıyla Cumhuriyetin yüzyılını ortaya koyan 11 ciltlik bir eser serisi hazırlarken, sade dil ve anlatımıyla genel okuyuculara hitap eden ve aynı zamanda akademik yeterliliğe sahip 12 ciltlik bir başka eser serisini de 29 Ekim'de akademi dünyası ve kamuoyuna sunacak.

"YÜZYILLIK DESTAN ATEŞ"

Cumhuriyetin 100'üncü yılında 11 ayrı şehirde 100 gün süren Kültür Yolu Festivalleri düzenleyen Bakanlığın kültür, sanat, edebiyat ve bilimle dolu etkinlikleri yıl sonu ile de sınırlı kalmayacak. Bakanlığın yurt içinde düzenlediği Cumhuriyet etkinlikleri, tarihçi buluşmaları, bilim, kültür ve sanat konferansları, konserler, sergiler, atölyeler, paneller ve yarışmalarla devam edecek. Devlet Tiyatrolarının Samsun Bandırma vapurunun önünde 29 Ekim'de sahneleyeceği "Yüzyıllık Destan Ateş" oyunu 2024 yılında seyirciyle buluşarak sezon sonuna kadar her ay bir ilde turne yapacak. İstanbul Devlet Tiyatrosunun 1900'lü yıllardan başlayarak Anadolu insanının asırlık serüvenini anlatacağı "Yüzünde Yüzler" oyunu, 31 Ekim'de tiyatroseverlerle buluşacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sahneleri de 27 Ekim-1 Kasım arasında 100'üncü yıla özel konser, opera ve bale temsillerine perdelerini açacak. Türkiye'nin 68 ilindeki 92 sosyal bilimler lisesinde 29 Ekim'e kadar açılışını yapacağı Atatürk kitaplıklarına yıl sonuna kadar 10 adet daha eklenecek.