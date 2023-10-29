İsrail sen bir işgalci örgütsün

Siyonist İsrail rejiminin Gazze'de işlediği insanlık suçlarına karşı dünyada vicdanların sesi olan Türkiye'nin kalbi dün İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1.5 milyon kişinin katıldığı dev Filistin mitinginde katil Netanyahu rejiminin uyguladığı soykırım ve insanlık suçlarına sert tepki gösterdi.

GAZZE İÇİN KIYAMDAYIZ

Konuşmasında büyük bir millet ve büyük bir ülke olduğumuzu vurgulayan Erdoğan, "Gazze için bugün kıyamdayız. Birileri Gazze'yi çok uzakta görüyor ama bundan 100 yıl önce bu ülke için Adana neyse Gazze de oydu. Vatan toprağının parçasıydı" diye konuştu. Başkan Erdoğan, "Sizin bugün burada öyle büyük bir milletsiniz ki bunu farklı bir şekilde ortaya koydunuz. Öyle büyük bir millet ve devletiz ki ne gücümüz ne derdimiz ne mücadelemiz sadece kendi sınırlarımızda kaimdir. Yarın cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının coşkusunu yaşarken bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız. Tıpkı geçmişte Trakya'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Doğu Akdeniz kıyılarının her karışında, Orta Asya'nın, Güney Asya'nın, Afrika'nın dört bir yanında bir zamanlar biz de millet hem nasıl bir milletmişiz gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz. Velhasıl ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdi ile dertlendiğimiz yardım eli uzattığımız gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimize yaptığımız gibi Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız" dedi.

İSRAİL SAVAŞ SUÇLUSU

İsrail'in işgalci bir örgüt olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz burada sadece Gazze'de yaşanan katliamı tevil etmekle kalmıyoruz. Onunla birlikte kendi istiklalimizi ve istikbalimizin de müdafaasını yapıyoruz. Sultan Abdülhamid oralarla az mı haşır neşir oldu. İsrailli yöneticilerin en üst seviyede dile getirdiği kavramların altını kazıyın. Hepsinin içinden ülkemiz topraklarını da kapsayan bir ihanet haritası çıkar. 1947'de Gazze, Filistin buralar neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin, nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Dolayısıyla Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Onun için bu kadar rahat konuşuyoruz. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Ama ne yazık ki batının her ülkesi sana borçlu. Borçlu olduğu için de konuşamıyorlar. Seni ziyarete geliyorlar. Ziyarete gelerek senden adeta af diliyorlar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz mazlumlardan yanayız. İsrail 22 gündür savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içerisindeyiz. Savaş suçlusu olarak bunu dünyaya tanıtacağız. Ama Batı'lı liderler burada ateşkes çağrısı bile yapmıyor. Ey Batı, ne kadar kadın ölmesi lazım, ne kadar çocuk ölmesi lazım ki siz ateşkes çağrısı yapın. Adalet nerede? Gazze'de savunma değil, katliam yürütülmektedir" diye konuştu.

KİMLER KATILDI?

Erdoğan miting alanına gelmeden hemen önce ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal vatandaşları el sallayarak selamladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal vatandaşları tekrar selamladı.

TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA GELDİLER

Atatürk Havalimanı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek olan Büyük Filistin Mitingi için hazırlıklar tamamlandı. Miting için giriş ve çıkış noktaları ile havalimanı çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Alana girişte vatandaşların üst ve çantaları arandı. Türk bayrağı, Filistin bayrağı ve pankartlarla vatandaşların alana geldiği görüldü. Bazı vatandaşlar da alanda namaz kıldı.