İsrail’de büyük şok yaşanıyor: Kara saldırısı komutanı albay Şalam esir alındı!

İSRAİL önceki gece uçaklarla Gazze'ye ölüm yağdırdı. Tüm elektrikleri kesilen Gazze'ye binlerce İsrail askeri ve zırhlı birliklerin kuzeyden girdiği, özellikle Bureij Kampı'nın doğusunda çatışmaların yaşandığı bildirilmişti. Sabah saatleri ile birlikte İsrail ordusunun karadan sızma girişiminin hüsranla sonuçlandığı ve ağır kayıplar verdiği aktarıldı.

Bureij kampına düzenlenen saldırının komutanı Albay Yaez Şalam'ın Hamas tarafından esir alındığı iddia edildi.

HÜSRANLA SONUÇLANDI

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun karadan sızma girişiminin hüsranla sonuçlandığı ve çok ağır kayıplar verdiği aktarılıyor. İsrail'in bu kayıplarda çok sayıda askerinin etkisiz hale getirildiği ve özellikle çok sayıda tank ile zırhlı araçlarının Hamas tarafından kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Gazze'deki Bureij kampına düzenlenen saldırının komutanı Albay Yaez Şalam'ın Hamas tarafından esir alındığı iddia edildi. İsrail ordusuna bağlı Albay Yaez Şalam'ın direniş güçleri tarafından yakalandığı Tel Aviv'de yerel medyada yazıldığı ancak hükümet yetkililerinin buna müdahale ettikleri de öne sürüldü.