Menemen Belediyesi’nden 100. yıla 100 bin bayrak!

Menemen Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında 100 bin bayrak seferberliği başlattı. Üzerinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu tam 100 bin bayrak kutulanarak, ev ev vatandaşların evlerine teslim edildi. Cumhuriyetimizin 100. yılına coşkuyla ve görkemli bir kutlamayla girmek için tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen'imizde sabah saatlerinde 100 kişilik Belediyemiz folklor ekibi zeybek gösterisiyle başlarken akşama doğru da değerli vatandaşlarımızın katılımıyla, ellerimizde meşalelerle Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Meydanı'nda da değerli sanatçımız süperstar Ajda Pekkan coşkumuza ortak olacak. Tüm hemşehrilerimi hep beraberce büyük zaferin 100'üncü yıl coşkusuna ortak olmaya ve bu çok özel günü unutulmaz kılmaya davet ediyorum" dedi.

Menemen'i ay yıldıza boyanması için hummalı hazırlıklar tüm hızıyla sürerken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü de unutulmaz anlara tanıklık edecek. 29 Ekim Pazar Günü sabah saatlerinde gerçekleştirilecek devlet töreninde Menemen Belediyesi Folklor Ekibi 100 kişilik zeybek gösterisi sunacak.

AJDA PEKKAN'LI KUTLAMA

Sabah gerçekleştirilecek törenin ardından saatler 18.00'i gösterdiğinde Menemen Stadı önünden bando eşliğinde 100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüşte meşaleler taşınacak ve aynı zamanda Lise Yolu ile Sevgi Yolu'nun da açılışları yapılacak. Menemen Şehir Parkı önünden geçilerek Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak yürüyüş sonrasındaysa coşku doruğa ulaşacak. Türk pop müziğinin en büyük isimlerinden olan ve "Süperstar" olarak bilinen Ajda Pekkan, en güzel şarkılarını Menemenliler ile birlikte Cumhuriyet için seslendirecek. Ayrıca Menemen'in yedi farklı noktasından atılacak havai fişeklerle birlikte gökyüzünde görsel şölen yaşanacak.

"TÜRKİYE, MENEMEN'İ KONUŞACAK"

- İLÇEDE yaşanacak Cumhuriyet Bayramı coşkusuna tüm vatandaşları davet eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "100 yıllık gurur, ilk günkü heyecan ve daima sadakat ile Cumhuriyet Bayramı'mızı Menemen'de hak ettiği şekilde kutlayacağız.

- MENEMEN'İMİZİ kırmızı beyaza boyamak için tam 100 bin bayrağı hemşehrilerimizi evlerine dağıtıyoruz. Umuyorum ki vatandaşlarımızın bayrakları balkonlarına asmasıyla birlikte, 29 Ekim'de Türkiye'nin birçok noktasında Menemen'den çekilen fotoğraflar paylaşılıyor olacak.

- TÜM Türkiye'de Menemen konuşuluyor olacak. Bu şölenimizi bayram gününde zeybek gösterimiz, cumhuriyet yürüyüşümüz ve Ajda Pekkan Konseri ile taçlandıracağız. Bu özel güne İzmir'in dört bir yanından kalbi bu vatan için çarpan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.