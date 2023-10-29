Savunmada millileştik

BAYRAKTAR TB2

İNSANSIZ UÇAĞI Baykar şirketi tarafından geliştirilen ve üretilen uçak tamamen yerli olarak üretilmektedir. Bayraktar TB2 olarak adlandırılan uçak, istihbarat, gözetleme, keşif ve silahlı saldırı görevlerini yerine getirebilen taktik hava aracıdır. Uçak, 27 saat 3 dakika süre ve 27.030 fit ile yakıt ikmali yapmadan sürekli uçabilme kabiliyetinin rekorunu elinde tutmaktadır. Bayraktar TB2, aynı zamanda kendi sınıfında yurt dışına ihraç edilen ilk uçaktır.

ANKA-S İNSANSIZ UÇAĞI

TAI tarafından üretilen ANKA, Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden biridir. Bu insansız uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na stratejik bir güç eklemiştir. Uçak, uydu aracılığıyla havada kontrol edilebilmektedir. Tüm iletişim sistemlerinde şifreli veri iletimi sağlayarak bilgi güvenliği alanında büyük bir güçle ayırt edilmektedir. Her türlü zor saha şartlarına uygun özelliklerle donatılan uçak, bir bağlantı kaybı durumunda kalkış alanından bağımsız olarak acil durum üslerine de inebilmektedir. Olumsuz hava koşulları, keşif, gözetleme, sabit ve hareketli hedef tespiti, izleme amaçları, istihbarat görevleri ve yeni nesil kızılötesi fotoelektrik kameralarla işaretleme gibi tamamen otonom gündüz ve gece uçuş özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır.

AKSUNGUR İHA

Türk Havacılık Sanayii Kurumu'nun (TUSAŞ) ürettiği Aksungur İHA, gelişmiş yeteneklere sahiptir. Aksungur, 227 kilo mühimmat ve 89 kilogram savaş başlığı taşıyabilen ilk Türk insansız hava aracıdır. MK-81 ve MK-82 bomba yüküne ek olarak lazer rehberliği kullanılarak ateşlenmiştir. HİSAR-A

ALÇAK İRTİFA HAVA SAVUNMA FÜZESİ

Hisar-A, savaş uçaklarına, saldırı helikopterlerine, seyir füzelerine ve hava araçlarına karşı kullanılan savunma füzeleridir. Kullanım amacı, askeri üsleri, limanları ve tesisleri hava tehditlerinden korumaktır.

MİLLİ MUHARİP UÇAK (KAAN)

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 2020'li yılların sonunda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı çift motorlu, düşük görünürlük, sensör füzyonu, hava-hava ve havadan-yere hakimiyetlerde üstün özellikleri bulunan beşinci nesil jet muharip uçak projesidir. 1 Mayıs 2023'te Kaan adını alan uçağın ilk uçuşunu 2023 yılının sonunda yapması bekleniyor.

DENiZ KUVVETLERi

AMFİBİ SALDIRI GEMİSİ (TCG ANADOLU LHD)

Türkiye'nin en önde gelen deniz savunma sanayi araçlarından biri olarak kabul edilen gemi, şu anda üretim aşamasındadır. 2021'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanmaktadır. Gemi üretiminde kullanılan malzemelerin yüzde 68'i yerli üretimdir. Bünyesinde helikopter taşıyıcı içeren gemi; birden fazla hedefe hizmet etmektedir. Elektronik saldırıları ve Deniz Harekat Komutanlığı karargahını gözlemlemek için sensörleri de bulunmaktadır.

TCG BAYRAKTAR AMFİBİ TANK ÇIKARMA ARACI

Bayraktar gemisi, tasarımı 3 yıl süren ve Türk Tersaneleri Kurumu tarafından inşa edilen tamamen Türk mühendislik ürünü olup, Türkiye'nin en büyük savaş gemilerinden biridir. Gemi ileri teknolojilerle karakterize edilmiştir. Amfibi tankları taşımak ve indirmek için tasarlanmıştır. Denizaltılara karşı birçok sensör ve silah içeren gemi havadan veya karadan gelebilecek çok çeşitli tehditlere karşı donanımlıdır.

ASKERİ YÜZER İSKELE

Türk Donanması stokunda bulunan tüm gemi ve platformları taşımak için kullanılabilecek yüzer askeri rıhtımdır. 10 bin ton taşıma kapasitesine sahip olan iskele, şu anda hizmete girmiştir. Rıhtımın toplam uzunluğu 175.60 metre, iç genişliği 35.54 metredir. İçinde; boşaltma ve yükleme işlemleri için iki adet hareketli elektro-hidrolik tip vinç bulunmaktadır.

AÇIK DENİZ KARAKOL GEMİSİ

İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret Şirketi tarafından tasarlanan, savunma operasyonları, verimli keşif ve gözetleme görevlerini gerçekleştirmek için tasarlanmış orta büyüklükte, teknolojik ve hızlı hareket eden bir gemidir.