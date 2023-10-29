Şehzadeler Millet Kütüphanesi Kasım ayında hizmete açılıyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Bilal Demir, Ahmet Songüler ve teknik ekipler ile birlikte açılış hazırlıkları devam eden Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi projesindeki çalışmaları inceledi. Millet Kütüphanesi, Gençlik Merkezi ve Toplantı Salonu gibi birimlerin yer aldığı binayı dolaşan ve hazırlıkların nasıl gittiği konusunda bilgi alan Başkan Çelik, gördüğü eksikliklerin giderilmesi için de talimatlarını verdi.

BİR EĞİTİM YUVASI

Projenin Kasım ayının başında açılışının yapılacağını ifade eden Başkan Çelik şu bilgileri verdi; "Şu anda eski gençlik merkezimizi buraya taşıdık. Öğrencilerimiz buradaki sınıflarda ders görmeye başladı. Gençlik merkezinde öğrencilerimiz robotik kodlama, matematik, yazarlık ve müzik atölyelerinin yapıldığı sınıflarda ders görmeye başladı. Kütüphane kısmında ise son rötuşlar yapılıyor. Necip Fazıl Kısakürek Toplantı Salonu'muzda hazırlıklar tamamlanıyor. Bir taraftan temizlik çalışmaları diğer taraftan tefrişat çalışmaları devam ediyor. Burada öğrencilerimizin okulların açık olduğu dönemde 24 saat gelip etüt yapabilecekleri, ders çalışıp kitap okuyabilecekleri, belli saatlerde de ücretsiz çay ve çorba ikramlarının yapılacağı bir kütüphanemiz var. Gençlik Mereksimizin ismi Mehmet Akif Ersoy olarak meclisimizde kabul edildi. Kütüphanemizin ismi 15 Temmuz şehidimiz Pof. Dr İlhan Varank, toplantı salonumuzun da ismi Necip Fazıl Kısakürek oldu. Burası da yazar buluşmaları, eğitim çalışmaları, hoş sohbetler, STK etkinlikleri için kullanılacak. Bu üç projeyi Kasım ayının başında halkımızın hizmetine sunmuş olacağız."

BAŞKAN ÇELİK TARZAN MEYDANI'NDAKİ YENİLEME ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

ŞEHZADELER Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçenin önemli kamusal alanlarından biri olan Tarzan Meydanı ve sevgi yollarında gerçekleştirilen yenileme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında teknik ekipler ve yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Özellikle projenin çevresel sürdürülebilirlik ve estetik açıdan ilçeye katacağı değerleri vurgulayan Başkan Çelik, "Tarzan Meydanı ve sevgi yollarındaki yenileme ve düzenleme çalışmaları kapsamında, yaya dostu yolların oluşturulması, yeşil alanların artırılması ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması gibi önemli değişiklikler yer alıyor. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Şehzadeler ilçesi, daha çağdaş ve estetik bir çevreye kavuşacak" dedi.

50 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR

Manisa'da 365 dönümlük alanda 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinin 1. etabında bloklar yükseliyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'nın elli yıllık hayali olan, 5 mahalleyi kapsayan ve 365 dönümlük bir alanda hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesinin, inşası devam eden birinci etabında incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini hatırlatarak şöyle konuştu; "Burada 605 konut ve 54 dükkan yerinde dönüşüm mantığıyla yenileniyor. 34 blok inşa edilecek. Şu anda 5 tane bloğun inşaatı devam ediyor. Bazı bloklar 3. kat seviyesinde. Yine 4 tane blokta temel atma hazırlıkları tamamlandı. 15 gün içerisinde temel atımları tamamlanmış olacak. Bir taraftan da alanın tamamında hafriyat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde kalan çalışmalar da tamamlanmış olacak ve akabinde alanın tamamında kuleleri, yükselen blokları görmüş olacağız. İnşaat çalışmalarımız problemsiz bir şekilde devam ediyor."

DÖRT MAHALLEYE 7 MİLYONLUK HİZMET

ŞEHZADELER Belediyesi Kazım Karabekir, Akpınar, Turgut Özal ve Ahmet Bedevi mahallelerinde yeni yapılaşan ve altyapısı tamamlanan sokaklarda, asfalt serim çalışmalarına başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çelik'e incelemeleri sırasında teknik ekipler de eşlik etti. Mahalle sakinleri ile de sohbet ederek onların da görüşlerini alan Başkan Çelik, asfalt döken ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Çelik, yapılan çalışmalar hakkında ise şu bilgileri verdi; "Sokaklarımızı, vatandaşlarımızı, tozdan, çamurdan kurtarıyoruz. Mahallelerimizde toplam 17 bin 500 metrekare, 3 bin 500 tonluk bir asfalt serimi yapıyoruz, ki parasal karşılığı 7 milyon TL. Yine bununla birlikte Şehzadelerimizin muhtelif mahallelerinde de parke taşı, bordür çalışmalarımız da devam ediyor. Bununla birlikte de son bir kaç ayda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin parasal karşılığı 20 milyon TL. Mahallelerimize, Şehzadelerimize hayırlı olsun. Biz kurulduğumuz günden bugüne dur durak bilmeden çalıştık."