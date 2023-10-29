Tek yürek olduk

Türkiye Cumhuriyet'inin 100. yılı bütün ülkede coşkuyla kutlanıyor. Her yerin kırmızı bayraklarla donatıldığı şehirlerde 7'den 70'e herkes bu coşkuya dahil oluyor. 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet bugün 100. yaşına giriyor. Binlerce vatandaş ellerinde bayraklarla yürüyüşlere ve etkinliklere katılıyor. Öte yandan Cumhuriyet coşkusunun en yoğun yaşandığı 100. yılda denizde, karada ve havada yapılan etkinlikler herkesin gururu oldu.

Türkiye çok önemli bir asra şahitlik etti. Görkemli 100. yıl şölenleri Türkiye'nin her yerinde yapılıyor. Balıkesirli öğrenciler 100. yıl coşkusuna bayraklarla bindikleri trende kitap okuyarak katıldı. Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir grup öğrenci, Cumhuriyet'in 100. yıldönümü etkinliğinde trenle il merkezine seyahat edip kitap okudu. Türk bayrağı ve balonlarıyla trene binen 100 öğrenciye, seyahatte "Cumhuriyetin İlk Sabahı" isimli kitap dağıtıldı. Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan ve öğretmenleri eşliğinde Balıkesir'deki Kuvayi Milliye Müzesi ile Karesi Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

BAYRAK SÜRÜŞÜ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 100. yıl için kortej yürüyüşü düzenlendi. Öte yandan Balıkesir Üniversitesi'nde "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Çağış Yerleşkesi Bayrak Sürüşü", üniversiteli öğrencilerden oluşan katılımcılarla coşkuyla gerçekleştirildi.

İZMİR VALİSİ'NDEN 29 EKİM MESAJI: DÖNÜM NOKTASINDAYIZ

İzmir'de Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kentteki binalar ve sokaklar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Vali Elban'ın 29 Ekim mesajı ise şu şekilde: "Cumhuriyet'imizin 100. yılı, bu kutlu yıl, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde gerçekleşen büyük bir dönüşümün ve özgürlüğün sembolüdür. 29 Ekim 2023 tarihi, Türkiye Yüzyılında, birlik ve beraberlik içinde olmanın, büyük bir mirası daha da ileriye taşımanın dönüm noktasıdır. Nice 100 yıllara, Türkiye Cumhuriyeti!"

AK PARTİLİ SAYGILI: GÖREVİMİZ ÇALIŞMAK

Cumhuriyet'in 100. yılı için Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Cumhuriyet, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak, kalkınan, bağımsız ve güçlü bir Türkiye idealinden vazgeçmeden çalışmak demektir. 100. yılda bir kez daha idrak etmemiz gereken, bunun ödevimiz ve görevimiz olduğudur. Yani, ödevimiz ve görevimiz; çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından fotoğraflar

MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: GURURLA KUTLAYACAĞIZ

Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan da 29 Ekim kutlamaları için mesaj geldi. Vali Akbıyık, "Cumhuriyetimizin 100. Yılını 'Türkiye Yüzyılı'na yaraşır şekilde tüm yurtta olduğu gibi ilimiz de de büyük bir coşku ve gururla kutlayacağız. Tüm Muğlalıları 100. Yıl coşkusunu yaşamaya, bu gurur ve sevince ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

ÖMER FARUK COŞKUN: AYNI RUHLA ÇALIŞACAĞIZ

Cumhuriyet'in 100. yılında Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun kutlama mesajı yayınladı. Vali Coşkun, "Geçen 100 yılda Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür alanındaki atılımları ve demokrasisiyle, dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini aldı. Bizler de aynı ruhla çalışarak gelecek kuşaklara gurur duyacakları bir ülke bırakmak için gayret edeceğiz" dedi.

BAŞKAN NİYAZİ TUNÇ: CUMHURİYET İTİBAR DEMEK

MHP İl Başkanı Niyazi Tunç Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Niyazi Tunç Türk milletinin 29 Ekim 1923 tarihinde, kutlu mazisinin en önemli stratejik adımlarından birini gerçekleştirdiğini, içteki ve dıştaki art niyetli odaklara asla fırsat vermeyeceğini, azim ve ahlakıyla ortaya koyduğunu kaydetti.