Yusuf İslam: Gazze’de yaşananlar soykırımdır

Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçerek "Yusuf İslam" adını alan İngiliz sanatçı, İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'nde İsrail'e Gazze'ye saldırılarını durdurma çağrısı yaparak "Kur'an diyor ki: 'Bir masum can katledilirse, bütün insanlık öldürülmüş gibidir'. Ama şu anda Gazze'de yaşananlar soykırımdır." dedi. Türkiye'nin "artık her zamankinden daha güçlü" olduğunu vurgulayan İslam, "Bundan önce Osmanlı İmparatorluğu'nda 500 yıllık geçmişiniz var. Kudüs sizin kanatlarınızın altındayken 400 yıldan fazla bir süre barış içindeydi." ifadesini kullandı. İslam, "Pek çok ülke, özellikle de sözde 'uluslararası toplum' adaletin yanlış tarafını seçerken hatta soykırımın işlenmesine yardım ederken bu devasa meselede doğru tutumu sergileyen Türk halkına ve liderlerine teşekkür ediyorum. Dünyanın daha fazlasının sizin örneğinizi takip etmesine ihtiyacımız var." dedi.

İSRAİL HALKINA SESLENDİ

İsrail halkına seslenen İslam, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu sizin peygamberiniz değil. Sizden kıyamet ve yıkım yolunu terk etmenizi ve insanlığın kalbine dönmenizi rica ediyorum. Tanrı'nın size gönderdiği orijinal mesajı hatırlayın: 'Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, komşunun mülklerine tamah etmeyeceksin'. Bunlar Musa'nın dünyaya öğrettiği kanunlardır. Neden onları takip etmiyorsunuz?" diye konuştu. Filistin halkının "İbrahim'in dinine mensup" olduğunu ve "siyonist" olmadığını aktaran sanatçı, "Siyonizm, Avrupa'da yaşanan yıkıcı ve barbarca bir savaşın trajedisinden doğan siyasi bir harekettir. Filistinlilerin bununla hiçbir ilgisi yoktu." dedi.