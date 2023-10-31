Başkan Erdoğan’dan çok önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 30 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararları Ulusa Sesleniş konuşmasıyla duyurdu. .

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI:

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık

"Geçit törenimiz, donanmamızın gücünü göstermesinin yanında stratejik önemli mesajlar da içeriyordu."

"Cumhuriyeti salonlara hapsedenlere, Cumhuriyet adına ülkede yıllarca Cumhur karşıtlığı yapanlara tarihi yıldönümün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik."

"Milleti dışlayan, milletin olmadığı soğuk törenler yerine Cumhuriyetimizi ruhuna uygun şekilde, halkımızla omuz omuza kutladık."

"Herkesin kabul edeceği gerçek şudur, Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yaşını kutlarken, daha önce olmadığı kadar güçlüdür, güvendedir, itibarlıdır"

"El ele, gönül gönüle vererek Türkiye Yüzyılını kucaklaşmanın, büyümenin, kalkınmanın ve barışın yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum."

"Avrupa ve Amerika'nın koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi, tam 25 gündür tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor."

"(Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi) Kanser hastalarını tedavi eden bu kritik sağlık kuruluşu, İsrail barbarlığının en son kurbanı oldu"

"Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz."

"İsrail'in doğrudan sivillere yönelik saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere 8 bin 500 Filistinli şehit edildi."

"Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor."

"Bölgedeki aktörlerin işbirliğinde yeni bir güvenlik mekanizması tesis edilmesini gerekli görüyoruz. Bu adımın atılması halinde sorumluluk almaya hazırız."

"Başta Avrupalı ülkeler olmak üzere Batı dünyası Gazze'deki insanlık sınavında bir kez daha sınıfta kalmıştır."

"Ülkemizin, bir kısmı Gazzeli kardeşlerimize ulaşan yardım malzemelerinin toplamı 213 tonu buldu."

"Bugün binlerce Gazzeli çocuğun ölümüne seyirci kalanların yarın herhangi bir konuda söyleyecekleri hiçbir sözün kıymetiharbiyesi olmaz."

"İsrail'in katliamlarına ses çıkarmayan tatlı su hak savunucularından insanlığa da dünyaya da hiçbir hayır gelmez."

İsrail'in doğrudan sivillere yönelik saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere 8 bin 500 Filistinli şehit edildi. Batı dünyası insanlık sınavında sınıfta kaldı. Ülkemizin, bir kısmı Gazzeli kardeşlerimize ulaşan yardım malzemelerinin toplamı 213 tonu buldu.

"SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ"

Bölgedeki aktörlerin işbirliğinde yeni bir güvenlik mekanizması tesis edilmesini gerekli görüyoruz. Bu adımın atılması halinde sorumluluk almaya hazırız.

2024 yılı kredi burs rakamını lisans öğrencileri için 2000 liraya, yüksek lisans için 4000 liraya, doktora öğrencileri için 6000 liraya çıkartıyoruz.

"İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum."

"Afetten zarar gören 11 ilimizde, 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz."

"Deprem bölgesindeki KOBİ'lere KOSGEB vasıtasıyla yeni kredi paketini devreye alıyoruz. İşletme başına 200-750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız."