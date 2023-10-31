‘Bu zulüm bitsin artık’

İşgalci İsrail, Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken yaşanan katliam gece boyu sürdü. İsrail insanlık suçu işleyerek adeta bir soykırıma imza atarken bölge gece boyu fosfor bombalarıyla vuruldu. İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldi. Ölenlerin 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 236'sı kadın. İsrail bu kez de Kudüs Hastanesi'ni bombalama tehdidinde bulunurken, Filistin Kızılayı hastane çevresinin bombalandığını belirten atv Muhabiri Özlem Aktay, "Vampirler kana doymadı" diyerek katil İsrail'in bölgede büyük bir katliam yapmaya devam ettiğini söyledi.

'HASTANEYİ BOMBALARIZ' TEHDİTİ

Özlem Aktay ile konuşan Gazzeli çocuklar Yeni Asır aracılığıyla dünyaya seslendi. Okulları, evleri bombalanan, anne ve babalarını kaybeden çocuklar, "Bitirin bu zulmü. Kendi topraklarımızda insanca ve özgürce yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

İsrail ordusuna bağlı savaş uçaklarının, topçuların ve savaş gemilerinin, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladığını belirten Aktay, "Katil İsrail Gazze'deki sivillere yönelik uyguladığı insanlık suçuna bir yenisini daha eklemenin peşine düştü. Gazze'de, bin 500'ü aşkın kişinin sığındığı iki merkezi vurmakla tehdit ediyor binlerce kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ediyor" dedi.

'GÖZLERİMİZİN İÇİNE BAKIYORLAR'

Bunun bir savaş suçu olduğunu belirten Özlem Aktay, "Gazzeli çocukların canlı yayınlar sırasında gözlerimizin içine bakarak bizden yardım istemeleri içimizi parçalıyor. Çığlık atıyorlar ama seslerini duyan yok. Onların tek isteği topraklarında özgürce dolaşmak. Türk olduğumuz için bizim yanımızdan ayrılmak istemiyorlar" diye konuştu.

GAZZE'YE 18 BİN TONDAN FAZLA PATLAYICI ATILDI

GAZZE'DEKİ hükümetin Medya Ofisi, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldığını bildirdi. Saldırıların büyük bir yıkıma,10 binden fazla kişinin ölmesi ve yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

İSRAİL'DEN SURİYE VE LÜBNAN'A SALDIRI

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan ve Suriye'den kendilerine saldırı düzenlendiğini ve buna yanıt verdiklerini duyurdu. Ordu, Suriye ve Lübnan topraklarında düzenlenen hava saldırılarının görüntülerini de paylaştı. IDF'ten yapılan açıklamada, "Saldırıya uğrayan hedefler arasında terörizmi yönlendirmeye yönelik altyapılar ve örgütün askeri altyapıları da yer aldı" denildi.

BİDEN İLE NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, Biden'ın görüşmede "İsrail'in, teröre karşı vatandaşlarını korumak konusunda her türlü hakkı ve sorumluluğu olduğunu ve bunu uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yapması gerektiğinin altını çizdiği" bildirildi. Biden, Gazze'de sivillerin korunmasının önemine ve bölgeye insani yardım akışının artırılmasına dikkati çekti.

47 CAMİ VE 7 KİLİSE YIKILDI

İSRAİL'İN 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği hava saldırılarında 47 cami ve 7 kilise yıkıldı. Son 3 haftada bölgedeki 203 okul ve 80 devlet dairesini vuran İsrail uçaklarının bombardımanında 32 bin bina da yerle bir oldu.

TÜRKİYE- FİLİSTİN DOSTLUK HASTANESİ HASAR GÖRDÜ

İSRAİL'İN Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 25'inci güne girilirken, İsrail ordusunun gece boyunca Shifa ve Al- Quds hastanelerinin çevresinin bombalandığı, hasta ve sağlık görevlilerinin dışında 117 bin kişinin hastanelere sığındığı belirtildi. Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Direktörü Subhi Sukeyk, hastanenin çevresine düzenlenen hava saldırıları nedeniyle hastanenin büyük hasar gördüğünü belirtti. İsrail hava saldırılarında, Türkiye ve Filistin Kızılayı'nın depolarını vurdu. Türk Kızılay yaptığı açıklamada, "Söz konusu depo, insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayı'na ait olup Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır" denildi.