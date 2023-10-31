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Haberler Gündem “Dostluğun en bariz göstergesi”

“Dostluğun en bariz göstergesi”

HABER MERKEZİ
“Dostluğun en bariz göstergesi”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Türk-Alman Üniversitesi Eğitimde 10. Yıl Kutlamaları ve Merkez Kütüphane Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, katılımcıları selamlayarak, açılışı yapılan Merkez Kütüphanesi'nin üniversiteye hayırlı olmasını diledi. Mesajında Almanya ile dostluk konusuna değinen Erdoğan, şöyle devam etti: "Dost ve müttefik Almanya ile siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve insani boyutları bulunan köklü ilişkilerimize büyük önem atfediyoruz. Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla insanımızı iki ülke arasında beşeri bir köprü olarak görüyoruz. Türkiye'ye yerleşen Alman vatandaşları ve günden güne büyüyen ticari ilişkilerimiz aramızdaki dostluğun en bariz göstergeleridir. İki ülke arasındaki işbirliğini akademiye taşıyan Türk- Alman Üniversitesi bugün 5 fakülte, bir yüksekokul ve iki enstitüsü ile kuruluş hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tarih boyunca her zaman iletişim, işbirliği ve dayanışma içinde olmuş Türkiye ile Almanya arasındaki dostça münasebetlerin bundan sonra daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum."
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