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‘Narkogüç’ operasyonu: 158 süpheli yakalandı

HABER MERKEZİ
‘Narkogüç’ operasyonu: 158 süpheli yakalandı
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 158 şüphelinin yakalandığını ve 55'inin tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep'te 'Narkogüç' operasyonları düzenlendi. Operasyon neticesinde 158 şüpheli yakalanırken esrar, eroin, uyarıcı hap, metamfetamin, skunk, kokain, bonzai ve kenevir cinslerinden yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
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