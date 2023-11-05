Soykırımcı İsrail, çocuk katliamına kılıf buldu!

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 3 bin 900'u çocuk olmak üzere ölü sayısının 9 bin 488'e ulaştığını duyurdu. Yaralı sayısı ise dün itibariyle 24 bin 158 olarak açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölen 9 bin 488 kişinin yüzde 70'inin çocuk, kadın ve yaşlılar olduğunu ifade etti. Bakanlık bin 250'si çocuk olmak üzere 2 bin kişinin enkaz altında kaybolduğunu vurguladı. 150 sağlık çalışanının öldürüldüğü belirtilen açıklamada, 27 ambulansın ise isabet alarak hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

Alçak saldırılar tüm dünyada lanetlenirken, İngiliz medyasından The Economist 'vahşeti meşrulaştırmak için skandal bir habere imza attı. "Neden Gazze'deki kurbanların çoğu çocuk" başlıklı grafik haberle adeta İsrail'in çocuk katliamına kılıf uydurdular. İsrail'in adının bile geçmediği haberde, Gazze'de İsrail tarafından öldürülen 10 Gazbin civarındaki Filistinlinin çoğunluğunun çocuk olmasının nedeni, 'doğum oranının yüksek olması nedeniyle çocuk nüfusunun çok fazla olmasına' bağlandı. The Economist'in skandal haberine tepki yağdı. İşgalci gücün katliamları yerine bölgenin demografik yapısıyla ilgili derinlemesine yapılan analiz haberin yayınlanma amacı "çok çocuk ölüyor çünkü çok çocuk var" algısının yapıldığı şeklinde yorumlandı.

NETANYAHU TÜM ÇAĞRILARA BOMBALARLA YANIT VERİYOR

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması ve bölgeye yakıt ulaştırılması için yapılan uluslararası çağrılara "hastane ve okulları bombalayarak yanıt verdiğini" belirtti. Açıklamada, hastane ve okulların hedef alınmasının "daha fazla toplu katliam, hastanelerin ve ambulans ekiplerinin çalışmalarının aksaması ve Gazzelilere sağlık hizmetlerinin engellenmesi" anlamına geldiği vurgulandı. Uluslararası toplumun, Gazze'daki hastanelere yakıt ulaştırılması konusunda Netanyahu'yu ikna etmekte "açık bir şekilde başarısız olduğu" belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun insani gerekçelerle yapılan ateşkes çağrılarını da reddettiği vurgulandı.

CAMİNİN MİNARESİNE İSRAİL BAYRAĞI ÇEKTİLER

İŞGALCİ İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki El Fevvar kampına yönelik devam eden baskın sırasında Muaz bin Cebel Camii'nin minaresine İsrail bayrağı çekti. Gazze'de günlerdir çocuk ve kadın başta olmak üzere binlerce sivili katleden İsrail'in, cami minaresine bayrağını çekmesi tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Şu görüntü 57 İslam ülkesinin utancı olarak tarih sayfalarında yazılacak" denildi. "Biz sustukça onlar daha çok şey yapar", "Biz uyuyalım" gibi yorumlar yapıldı.

AMBULANS SALDIRISINDA 15, OKUL SALDIRISINDA 20 ÖLÜ

İSRAİL'İN önceki gün Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin önünde bulunan ambulans konvoyuna gerçekleştirdiği hava saldırısında 15, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okulu hedef aldığı saldırıda ise 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus ise açıklamasında, "Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hastaları tahliye eden ambulanslara düzenlenen saldırılarda meydana gelen ölüm, yaralanma ve hasar haberinin karşısında şoke oldum. Hastalar, sağlık çalışanları, hastaneler ve ambulansların her zaman korunması gerektiğini tekrarlıyorum" diyerek ateşkes çağrısında bulundu.

TEL AVİV BÜYÜKELÇİSİ TÜRKİYE'YE ÇAĞRILDI

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırıldı.