Bay Bay Kemal’e veda günü

CHP kurultayında genel başkanlık seçimlerini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde görev yapan personelle vedalaştı.

Ailenin liderlerinin değişebileceğini, bunun da gayet doğal olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gönderilen mazbatasını partisinin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan teslim aldı. Daha sonra ise CHP'de devir teslim töreni gerçekleşti.

Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i kapıda karşıladı. 13 yıldır Genel Başkanlık görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Kurultay'da 812 oy alan Özgür Özel'e görevi devretti.