İşgalci İsrail, Gazze’deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi’nde bir poliklinik binasını bombaladı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in 35 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde uluslararası uyarılara rağmen hastaneleri hedef aldığı belirtildi.

Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili haberde, "İşgal güçleri, Şifa Hastanesi Yerleşkesi'ndeki bir poliklinik binasını roket ve top atışlarıyla bombaladı. Yerinden edilmiş kişilerin hedef alınması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Huza beldesinin girişinde de bir grup Filistinliyi hedef aldığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusu Şifa Hastanesinin çevresini sabaha karşı da topçu ateşiyle yoğun şekilde bombalamıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 6 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Ayrıca sabah saatlerinde Gazze kentinin batısındaki En-Nasr Çocuk Hastanesinin kapısının İsrail ordusunca bombalaması sonucu hastanenin hizmet dışı kaldığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi çevresi ile Hasta Dostları Hastanesinin çevresini de hedef almış ve bir ambulansı vurmuştu.

İsrail savaş uçaklarının Er-Rantisi Çocuk Hastanesine düzenlediği saldırılar da hastanede büyük yangına neden olmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerinin İsrail ordusunun kuşatması altında olduğunu belirtti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke, "Yardım tırlarımızı Gazze'nin kuzeyine ulaştıramıyoruz. Eğer şu anda dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir." dedi.

İSRAİL ORDUSU İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİLERE AİT 2 EVİ PATLAYICILARLA YIKTI

İsrail ordusu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Dura beldesine çok sayıda askerle baskın düzenleyerek bazı evleri kuşatma altına aldı.

İsrail güçlerinden teknik bir grup da Filistinli tutuklular Muhammed eş-Şentir ve Sakr eş-Şentir'in Dura'daki evlerine patlayıcı yerleştirdi.

Aynı binanın birinci ve ikinci katlarında yer alan dairelerin duvarları patlayıcılarla yıkıldı.

Buna tepki gösteren belde sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail askerleri gaz bombasının yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanırken Filistinli gençler taş atarak karşılık verdi.

Muhammed eş-Şentir ve Sakr eş-Şentir, İsrailli bir kadının öldüğü, birinin de yaralandığı silahlı saldırıdan sorumlu oldukları iddiasıyla Ağustos 2023'te tutuklanmıştı.

İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırılıyor.