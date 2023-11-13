DEAŞ’ın bombacısı İstanbul’da yakalandı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde DEAŞ'ın Irak'taki yapılanmasında el yapımı patlayıcı uzmanı ve üst düzey görevlerde bulunduğu belirlenen A.J.A'nın İstanbul'da bulunduğu belirlendi. DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı ve örgüt mensuplarına patlayıcı yapımı eğitimi verdiği belirlenen şüpheli, Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 adet hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre ekipmanı, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. A.J.A, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

PKK'YA AİT 42 MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen 'Kahramanlar' operasyonunda, bölücü terör örgütü mensuplarının kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları 42 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi" ifadelerini kullandı.

101 GÜNDE 165 TERÖRİST ETKİSİZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklamaya göre, 15 Ağustos-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe Harekât bölgelerinde 838 taciz ve saldırı olayı meydana gelirken; Mehmetçik'in müdahalesi ile 165 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede 161 mağara ve sığınak ile 303 mayın/el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Arama- tarama faaliyetlerinde 58 silah, 181 bin 833 mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi