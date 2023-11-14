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‘Çember’e yakalandı

HABER MERKEZİ
‘Çember’e yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yapılan 'Çember' operasyonlarında, arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari suçlunun yakalandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kaydı bulunan suçluların yakalanmasına yönelik yurt genelinde 'Çember' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; son 4 günde 81 il genelinde, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince yapılan yol uygulamaları, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 5 bin 309 firari suçlu yakalanıp adalete teslim edildi. Yakalanan kişilerden 10'unun, 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 41'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 5 bin 258'inin ise en fazla 5 yıldır arandığı tespit edildi.
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