‘Çember’e yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yapılan 'Çember' operasyonlarında, arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari suçlunun yakalandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kaydı bulunan suçluların yakalanmasına yönelik yurt genelinde 'Çember' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; son 4 günde 81 il genelinde, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince yapılan yol uygulamaları, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 5 bin 309 firari suçlu yakalanıp adalete teslim edildi. Yakalanan kişilerden 10'unun, 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 41'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 5 bin 258'inin ise en fazla 5 yıldır arandığı tespit edildi.