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Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede katil İsrail'in Gazze'deki katliamlarının son bulması ve barışın sağlanması için atılacak adımlar ele alındı.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı.

Başkan Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığına dikkati çekerek savaş suçları işleyen İsrail'in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını ve İtalya'dan ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için destek beklediğini vurguladı.

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