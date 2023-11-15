Bitcoin Safiye 30 milyonu nasıl çarptı!

Türkiye'de dolandırıcılık konusunda en çok ses getiren olaylardan biri de, yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçe Yüce'ydi. Bitcoin Safiye'nin ibretlik vurgun hikayesi duyanları şaşırtıyor. Lüks hayat vaadiyle içlerinde savcı, doktor, hemşire, polis ve birçok iş insanını ağına düşürüp, kendisi lüks hayat yaşamaya başlamıştı.

3 AY SONRA YAKALANMIŞTI

Adana'da bir gecekonduda yaşarken, mağdurlardan topladığı 30 milyon lira ile ortadan kaybolan Bitcoin Safiye, kaçak yaşadığı 3 ay boyunca kılıktan kılığa girdi. Eğlence mekanlarında gününü gün edip, lüks bir yaşam süren Safiye Gökçe Yüce 3 ay sonra polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Savcı nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 135 yıl hapsini isterken, yerel mahkeme 81 yıl hapis cezasına çarptırdı. Şu an ev hapsinde olan Bitcoin Safiye'nin cezası Yargıtay tarafından onanırsa, o da diğer dolandırıcılar gibi cezasını demir parmaklıklar arkasında çekecek.

LÜKS HAYAT VAADİ VERİYORDU

Binbir Surat Bitcoin Safiye'nin hikayesi 2017 yılında Adana'dan Aydın'a taşınmasıyla başladı. Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce (43), yaklaşık 6 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin (48) bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Bitcoin Safiye ilk olarak kuaför dükkanı başta olmak üzere lüks mekanlarda ağına düşürdüğü kadın ve erkeklere pahalı hediyeler verip jest yaparak gözlerine girdi. Ardından da mağdurları lüks hayat vaatleriyle kripto para borsasına girmeleri için ikna etti.

SAADET ZİNCİRİ KURDU

Eşi Oğuzhan Yüce ile birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne gittiği bir gün tanıştığı bir doktora kendisini, "ekonomist-broker" olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan, kendisine bitcoin yatımı yapmak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.

TELEFONLARI AÇMAYINCA...

Safiye Gökçe Yüce, bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu. Safiye Gökçe Yüce'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 27'si avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında safiye Gökçe Yüce'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu rakamın giderek arttığı belirlendi. Mağdurların "Bitcoin Safiye" adını taktığı Safiye Gökçe Yüce'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da bazı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

LÜKS HAYATTAN 81 YIL CEZAYA

"BİTCOİN Safiye" Şehirler arası seyahat yaptığı esnada konuşma yaptığı telefondan yeri tespit edilerek yolda polisler tarafından göz altına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Yüce, bir süre sonra elektonik kelepçe takılarak ev hapsinde tutulmaya başlandı. Bu esnada yargılamasına devam edilen Bitcoin Safiye'nin tüm mal varlıklarına el konuldu, eşi ve birinci derecedeki yakınlarının hesapları incelendi. Sonunda dava sonuçlandı ve mahkeme 81 yıl cezaya hükmetti. Safiye'nin cezası Yargıtay tarafından onanırsa, o da diğer dolandırıcılar gibi hapis yatacak.