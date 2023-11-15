Gösteriş ve şaşaanın sonu demir parmaklıklar

2017 yılında Bitcoin Safiye'nin gecekondu mahallesinde başlayan yaşamı lüks semtlerdeki kuaför salonlarında tanıştığı iş kadınları sayesinde hızla değişti. Kısa sürede kendini broker olarak tanıttı ve yatırım yapmak isteyenlerden topladığı paralarla lüks bir yaşam sürmeye başladı. Fakat bu renkli hayat kısa süre sonra demir parmaklıklar ardında sona erdi.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Lüks hayat süren ve sosyal medyada çılgın paylaşımlarda bulunarak tüm dikkatleri üzerlerine toplayan Dilan ve Engin Polat çifti de benzer bir son yaşadı. Bu süreç, gösterişli paylaşım yapan diğer fenomenleri de etkiledi. Fenomenlerin, bu kadar parayı nereden kazandıkları merak konusu olunca, devlet kurumları harekete geçti.

Dilan Engin Polat çifti MASAK'ın dosyasına girdi. Ekipler, Polat çifti için kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla soruşturma başlattı.

Operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polat çiftinin ardından, yaşadıkları renkli hayatların her anını paylaşan, lüks hayat süren ve sosyal medyada 'Şulemsiler' ve 'Tayyargiller' olarak tanınan diğer fenomen çiftler de mali şube tarafından mercek altına alındı.

MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şule Kayatürk ve eşi Yasin Kayatürk'ün kazandığı paralar da son dönemde dikkat çekiyordu. Şule Kayatürk'ün tespit edilebilen mal varlığı listesinde, iddiaya göre 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yat bulunuyor. Tayyargiller çifti Tayyar-Özlem Öz'ün de mal varlıkları araştırılıyor.

CANDAN KARDEŞLER YAKALANDI

SOSYAL medya fenomenlerine yönelik kara para aklama soruşturmasını geçtiğimiz günlerde daha da derinleştiren MASAK ekipleri son olarak sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam'ı gözaltına aldı.