Ordu Belediyesi istihdam vadisi kuruyor

Karadeniz'in cazibe merkezlerinden Ordu, doğal güzellikleri ve değişen çehresiyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerini şehirde ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'düşünen, üreten, yarışan Ordu' mottosuyla hizmetlerini sürdürüyor. Uzun yıllar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yapan Güler, bu tecrübesini Ordu'daki yatırımlara da aktarıyor. Belediyecilik hizmetlerinin yanında şehrin kalkınması yönünde de projeler geliştiren Başkan Güler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) arasında bir üretim vadisi oluşturmayı planlıyor. Projeye göre Ordu'da 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesi arasında üretim vadisi oluşturulacak. Hedef, bölgeye en az 100 yatırımcının gelmesi ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanması... Bu konudaki çalışmalar devam ederken, yatırımcıların da projeye büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor.

ÇÖPLÜKTEN BAŞKA HAYAT ÇIKTI

Büyükşehir Belediyesi şehrin çehresini değiştirecek birçok projeyi de eş zamanlı olarak yürütüyor. Şehri değişim ve dönüştürme çalışmaları kapsamında yapımı sürdürülen Büyük Melet Projesi ile Ordu yeni bir yaşam alanına kavuşturuldu. Çöplük alan dört dörtlük yaşam merkezi haline getirildi. Yürüyüş yolları, yeşil alanlar, parklar, teknelerin ve gemilerin yanaşabileceği yat limanı ve adacıklarla zenginleştirilen proje ile Melet, atıl görünümünden kurtuldu.

FINDIK KÜMELEŞME YERİ

Ordu'nun ekonomisinde fındık da başı çekiyor. Başkan Güler, fındığa bağlı istihdam alanları için önemli girişimlerde bulunarak, tersine göçü sağlamak istiyor. Bu konuda da Altınordu ilçesine bağlı Karacaömer Mahallesi'nde 300 dönümlük fındık kümeleşme yeri hazırlanmış durumda... Bin 500 kişinin istihdam edileceği bu alanla yeni yatırımlar çekilmesi hedefleniyor. Belediyenin gençler için de birçok projesi var. Başkan Güler, "Gençlere e-link kuracağız. Digital kent oluşturmak adına gençlerimizin önemli çalışmaları var. Diğer belediyelerle ortak Ordu'yu e-link noktasında önemli bir noktaya taşıyacağız" diyor. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir proje hazırladıklarını ve Ordu'da Türkİslam Kültür Merkezi kurma hedefleri olduğunu dile getiren Başkan Güler, şunları anlatıyor: "Türk-İslam Kültür Merkezi Projesi. Türkiye'de yok, dünyada da ender mimarilerden biri olacak. Tamamen ahşap, Selçuklu mimarisi ile yapılan Ordu'nun en büyük camii olacak. 100. yılda Ordu'ya bu yakışır. Fatsa'ya da Osmanlı mimarisi ile bir cami yapılacak. Ordu'ya Türk-İslam Merkezi kuracağız."

MODERN IŞIKLARLA DONANDI

Birçok ilçede olduğu gibi Korgan ilçesinde de çalışmalar gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarını günün ihtiyaçlarına uygun modern ışıklarla donattı.

MESUDİYE MİLLET BAHÇESİ

Şehrin hemen her ilçesine yeni sosyal tesisler kazandıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye ilçesinde başlattığı Millet Bahçesi çalışmalarını tamamladı. 18 dönüm alan üzerine inşa edilen Mesudiye Millet Bahçesi'nde engelsiz park, macera park, seyir kulesi, yüzme havuzu, 10 bin metrekare yeşil alan, görsel ışıklı havuz, bisiklet ve yürüyüş yolu ile piknik alanları yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Altınordu ilçesi Sırrı Paşa Caddesi'nde zemin iyileştirme ve cephe giydirme çalışması yaparak caddeyi adeta rengarenk bir açık AVM'ye dönüştüren Başkan Güler'in İsmet Paşa Caddesi'nin silüetini değiştirmek için başlattığı çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. İsmet Paşa Caddesi Zemin İyileştirme ve Aydınlatma Projesi kapsamında insan ve çevre dostu, estetik ve modern bir kent oluşturmak adına 570 metre uzunluğunda 7 bin 400 metrekare alanda mineral yüzeyli taşla zemin kaplaması ve aydınlatma çalışması gerçekleştiriliyor.

GÖRKEMLİ ŞEHRİN TARİHİ

Ordu adı, 1396 yılında Hacı Emiroğlu Süleyman Bey tarafından Giresun'u fethetmek için toplanan 12 bin kişilik kuvvetin, günümüzdeki Eskipazar mevkiinde toplanması sonucu verildi. Ordu ili M.Ö. 400 yılından önce şehir merkezinin 5 kilometre dışında olan halk arasında Bozukkale olarak bilinen bölgede 'Kotyora' adıyla kurulmuştur. Kotyora, "Kut Yöresi" anlamına gelmektedir. Kaynaklara göre; Ordu, Osmanlı arşivlerindeki belgelere göre Türkler tarafından kurulmuş bir yerleşkedir. İlk çağ ve orta çağda bugünkü Ordu'nun kurulduğu yerde aynı adla anılan antik bir kalıntı yoktur. Günümüzde Ordu yakınlarında Bozukkale olarak adlandırılan antik "Kotyora"nın Ordu ile hiçbir tarihi bağlantısı bulunmamaktadır. 2013 yılında çıkarılan 6447 sayılı kanun ile Ordu'da sınırları il mülki sınırları olan büyükşehir belediyesi kuruldu ve 2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından büyükşehir belediyesi çalışmalarına başladı.

VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu'da yapılan hizmetler vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Özellikle açılan parklar, dinlenme tesisleri, ulaşım hizmetleri, sahillerin yenilenmesi, spor ve piknik alanları ile hayatlarının kolaylaştığını belirten vatandaşlar, Ordu'ya kazandırılan eser dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletiyor. Ordu'nun kalkınması için de projeler üreten Güler, böylece yeni istihdam alanları açarak şehre bir tersine göç de başlatmış oldu.

19 İLÇENİN TAMAMI ASFALTLANIYOR

Ordu'da belediye tarafından mahalle ve grup yollarında başlatılan asfalt seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. 19 ilçenin tamamında yolları yeni bir görünüme kavuşturmak üzere hızlı ve planlı bir çalışma gerçekleştiren belediye, altyapısı tamamlanan güzergahları asfaltla buluşturuyor. Bu kapsamda 6.5 km uzunluğundaki Mesudiye ilçesi Bayırköy Mahallesi yolu da sıcak asfalt konforuna kavuşturuldu.

PANCAR ÇORBASI TESCİLLENDİ

Ordu mutfağının olmazsa olmazlarından, yerli ve yabancı turistlerin aranılan lezzeti Ordu Pancar Çorbası/Ordu Karalahana Çorbası Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri ile coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Çorbanın tescillenmesiyle birlikte il genelinde coğrafi işaret alınan ürün sayısı 18'e yükseldi. Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın girişimleriyle, Ordu Pancar Çorbası/Ordu Taralahana Çorbası Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 01 Eylül 2023 tarih ve 156 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

KARADENİZ'İN YENİ ZİRVESİ: YOROZ

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Yoroz Kent Ormanı'nın 930 rakımlı zirvesine inşa edilen Panoramik Seyir Terası, Karadeniz Bölgesi'nin yeni zirvesi oldu. Haziran 2006 tarihinde 'Kent Ormanı' olarak ilan edilen Yoroz'da, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar yapıldı. Yoroz artık, doğaseverler başta olmak üzere tatilcilerin, bisiklet ve TV tutkunlarının, dağcılık ve kaya tırmanışı gibi sporlara merak saranların uğradığı nokta olmaya başladı.