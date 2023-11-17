“Batılı ülkeler Gazze’deki vahşet karşısında sessiz”

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, "İsrail'in Gazze'deki hukuk tanımazlığı, sivilleri topyekün hedef alması karşısında sessiz kalmak dünyanın başka yerlerinde de hukukun ihlaline yeşil ışık yakmakla eş anlamlıdır" dedi.

YAPILANLAR UTANÇ VERİCİ

TÜRKİYE'NİN "bu katliamın durması ve bu vahşetin son bulması için yoğun çaba harcadığını vurgulayan Fidan, "Direnişi yok etme adına Gazze'nin topyekun hedef alınması, hastanelerin, okulların, camilerin bombalanması karşısında sessiz kalamayız" diyen Fidan, İslam İşbirliği teşkilatı ve Arap Ligi'nin olağanüstü zirvesinde verilen mesajları hatırlatarak, İsrail saldırılarının hemen durdurulmasının ve iki devletli çözümün gerekliliğinin altını çizdi. Yapılanların utanç verici olduğunu vurgulayan Fidan, İsrail üzerinde nüfuz sahibi Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmelerini "vahim" olarak nitelendirdi. Fidan, Batı dünyasını moral değerlere sahip çıkmaya, Gazze'de alenen işlenen insanlık suçuna ortak olmamaya çağırdı.

ASILSIZ İFTİRALARA SARILAN NETANYAHU'YA SERT TEPKİ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftiralarına çok sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Netenyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir. Filistin halkına karşı uyguladıkları katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur" ifadeleri kullanıldı.