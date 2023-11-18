ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek?

ALES ne zaman, saat kaçta? ALES sınavı hangi gün yapılacak? ÖSYM tarafından uygulanan ALES sınavı için geri sayım başladı. Adaylar hafta sonu sınava girecek. ÖSYM sınav bilgilerini yayımladı.
ALES ne zaman, saat kaçta? ALES sınavı hangi gün yapılacak? ÖSYM tarafından uygulanan ALES sınavı için geri sayım başladı. Adaylar hafta sonu sınava girecek. ÖSYM sınav bilgilerini yayımladı.
ALES/3 NE ZAMAN?
Bu yıl içerisindeki son ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.
ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
ALES/3 sınavı saat 10:15'te başlayacak. Sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara saat 10:00'dan sonra adaylar alınmayacak. Sınav 150 dakika sürecek.
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sonuçları 5 Aralık tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak.