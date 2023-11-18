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Haberler Gündem ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek?

ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. 19 Kasım pazar günü gerçekleştirilecek olan sınav kaç saat sürecek, kaçta başlayacak? İşte ALES ile ilgili merak edilenler...

HABER MERKEZİ

ALES ne zaman, saat kaçta? ALES sınavı hangi gün yapılacak? ÖSYM tarafından uygulanan ALES sınavı için geri sayım başladı. Adaylar hafta sonu sınava girecek. ÖSYM sınav bilgilerini yayımladı.

ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek?

ALES/3 NE ZAMAN?

Bu yıl içerisindeki son ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ALES/3 sınavı saat 10:15'te başlayacak. Sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara saat 10:00'dan sonra adaylar alınmayacak. Sınav 150 dakika sürecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI...

ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek?

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 5 Aralık tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak.

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