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Fidan: Kürt değil PKK düşmanıyız!

HABER MERKEZİ
Fidan: Kürt değil PKK düşmanıyız!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de Bakanlığının bütçe sunumu sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin sınır ötesi harekatları konusunda Türk düşmanı gibi gösterilmesinin son derece yanlış olduğunu ifade eden Bakan Fidan, bu yanlışa bazı ülkeler gibi zaman zaman muhalefet partilerinin de düştüğünü söyledi. Bakan Fidan, "Kategorik olarak devletimiz Kürt düşmanlığı yapıyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Biz bunu reddediyoruz. Bu anlatılardaki Kürt kelimesini çıkartıp PKK koymak gerekiyor. Kategorik olarak PKK'nın düşmanıyız. Bu da zevk olarak geliştirdiğimiz bir düşmanlık değil. Bize düşmanlık edildiği, silah çekildiği için düşmanız" dedi.
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