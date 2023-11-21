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Gazze'den tahliye edilen 87 kişi daha İstanbul'a getirildi

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türk ve KKTC vatandaşı 87 kişi daha, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı. Türk ve KKTC vatandaşlarını havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.

AA
Gazze’den tahliye edilen 87 kişi daha İstanbul’a getirildi

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen 27 KKTC, 60 Türk vatandaşını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Türk ve KKTC vatandaşlarını havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.

Gazze'den tahliye edilen vatandaşlara havalimanında çay ve kurabiye ikramında bulunuldu.

Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen otobüslerle havalimanından ayrılırken, KKTC vatandaşları ve ikamet yeri başka iller olanlar AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

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