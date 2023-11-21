Hedef bebeklerin Türkiye’ye getirilmesi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'deki bebek ve çocukların tedavi amaçlı Türkiye'ye getirilmesi konusunda yoğun gayret gösterdiklerini dile getirdi. Koca, "Gazze içerisinde güvenliği sağlanmış bölgede erken dönemde ülkemizce sahra hastanesi kurulmasını düşünüyoruz" dedi. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde tedavisine devam edilemeyen 61 hastayı ve beraberindeki 49 refakatçiyi taşıyan A400M tipi uçak Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi.

GELEN hastalarla tek tek ilgilenip sohbet eden Bakan Koca burada yaptığı açıklamada, 27 hastanın geçtiğimiz günlerde Ankara'ya getirildiğini hatırlatarak şunları kaydetti: "Toplam 150 kişi getirmiş olduk. 61 hasta içinde 8 hastanın genel durumu biraz daha ciddi. Diğerlerini kanser hastaları ağırlıkta olduğu için takip edeceğiz. Tedavileri Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesi'nde gerçekleşecek. İsrail Sağlık Bakanı ve Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile görüştüm. İsrail Sağlık Bakanı'na özellikle bebek ve çocukların tedavi amaçlı ülkemize getirilmesi konusunda yoğun gayret gösterdiğimizi, bir iki gün içerisinde yeni tahliye planlamak istediğimizi, konuyla ilgili yakın koordinasyondan memnuniyet duyacağımızı ifade ettim."

'TAHLİYELER BU AĞIRLIKTA SÜRECEK'

TÜRKİYE'NİN Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde girişimci ve insani dış politika anlayışı çerçevesinde sağlık diplomasisi faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini belirten Koca, "Mısır ve İsrail Sağlık Bakanlığıyla bebek, çocuk ve yaralıları da tedavi etmek istediğimiz ve önümüzdeki günlerde bu hastalara daha yoğunlaşmak gerektiği konusunda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde tahliyeler bu ağırlıkta devam edecek. Erken dönemde doğan bebeklerin Türkiye'ye getirilmesi şeklinde çalışılıyor" bilgisini verdi.