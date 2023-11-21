İyi Parti çok karıştı çok!

İyi Parti para-pul iddialarıyla kaynıyor. İstifalar, karşılıklı suçlamalardan göz gözü görmezken Meral Akşener köşeye sıkıştırılmış durumda. Ardı ardına devam eden istifalar üzerine Akşener bir konuştu pir konuştu. Siyaset dengelerini sarsan açıklamalarda bulundu. Akşener, kendisi ve oğlunun hesapları hakkındaki iddialara tepki gösterdi: "Ne benim ne oğlumun ne gelinimin ne eşimin bunlarla bir ilgisi yok. İspat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat ederlerse de politikayı bırakıyorum." Bu sözler sadece İyi Parti'de değil, siyaset camiasında ve milletvekili aritmetiğinde fırtınalara yol açtı.

Genel seçim öncesinde de Akşener'in morali çok bozulmuş, genel başkanlıktan istifa etmiş, zorlukla geri döndürülmüştü. Bu sefer de Meral Akşener o kadar çok öfkelendi ki, 'Siyaseti bırakacağım' restini çekmesi birçok siyasi hesaplamayı tetikledi. Akşener'i çok öfkeli hale getiren, hesaplarının gizlice incelenmesi. Rant-parapul iddiaları Akşener'in çok sinirlenmesine yol açmış durumda. Rant-para-pul iddialarının göbeğinde akrabası, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın adının geçmesi çok dikkat çekiyor. Tartışmalar sürerken, Ümit Dikbayır rest çekerek, "Bana yönelik kumpas kurdular. Söylenenler yalan. Meral Akşener, benimle ilgili konuları araştırmazsa Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulanacağım" açıklamasını yaptı. Haftalardır devam eden para-pul tartışmasında dün önemli bir gelişme oldu. Meral Akşener, Ümit Dikbayır'ı İyi Parti'den ihraç etmeye yönelik düğmeye bastı.

SONU NEREYE VARACAK?

İyi Parti'de istifalar devam ederken, rant-para-pul iddialarıyla alevlenen İyi Parti depremi, siyasette çok stratejik gelişmelere gebe. 1) Meral Akşener'in siyaseti bırakacağını çok yüksek sesle açıklaması: (Yerel seçim sonrası olma ihtimali yüksek). İyi Parti Genel Başkanı kim olacak? Partinin için karışık olmasına rağmen genelde iki kanat arasında savaş var. 1) Meral Akşener'in veliahtının Buğra Kavuncu olduğu söyleniyor. Siyasetçi özellikli kurucu isimlerin buna tepki olarak istifa ettiği fısıldanıyordu. Bilindiği gibi Meral Akşener, Kavuncu'yu İstanbul İl Başkanlığı'ndan Ankara'ya getirmiş, kongre sonrası İyi Parti teşkilat başkanlığına getirmiş ve İstanbul Milletvekili olarak seçilmesini sağlamış. 2) Partinin milliyetçi-ülkücü teşkilatını kuran Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun, Buğra Kavuncu'ya bu imkanı vermeyeceği vurgulanıyor. Daha önce Koray Aydın'ı teşkilat başkanlığından alarak bir başka başkan yardımcılığına geçirmiş, kongre sonrası teşkilat başkanlığına Buğra Kavuncu'yu atadığı, Koray Aydın'ın grup başkanı olarak parti yönetiminden uzak tutulduğu biliniyor.

İKİNCİ BOYUT

İyi Parti milletvekillerinin ağırlıklı olarak (25 milletvekili) işadamı olduğu konuşuluyor. İstifa eden iki milletvekili işadamı oldu. Ankara'da aday çıkarıp çıkarmama konusuna yönelik kararların iki açıdan istifaların devamını sağlayacağı belirtiliyor. İstifa eden kurucu isimlerin eski bakan, eski milletvekili, eski büyükelçiler olması da işadamlarının ağırlığına tepki gösterdiğine işaret ediliyor.

ÜÇÜNCÜ BOYUT

Yeni anayasa tartışmalarının konuşulduğu bir dönemde iktidarın 360 rakamını bulup bulmayacağı önemli bir parametre olarak öne çıkıyor. Bu durumda, İyi Parti'den istifaların ve olası istifaların Meclis aritmetiğini değiştirme olasılığı var. İktidarın 324 milletvekili bulunuyor. 36 milletvekilinin daha katılma imkanı olursa yeni anayasa için referandum şansı doğacak. İyi Parti'nin şu anda 42 milletvekili bulunuyor. Meral Akşener'in olası istifası ve yerel seçim öncesi istifalar, meclis aritmetiği açısından stratejik özellik gösteriyor.

132 MİLYON LİRA NE OLDU?

İyi Parti'de 132 milyon liranın kayıp olduğu iddiaları çok sert şekilde sürüyor. İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, devrettiği 132 milyon liralık kasa parasıyla ilgili iddialara da şöyle yanıt verdi: "26 Haziran'da yapılan kongremizde partinin mali işlerinden sorumlu kişisi olarak gelen yönetime 132 milyon lirayı bıraktım. Meclis açıldıktan sonra yeni yönetim, milletvekillerini maddi durumlarına göre sınıflandırıp, kiminden 250 bin lira, kiminden 500 bin lira, kiminden 1 milyon lira partiye yardım istedi. Bu durum bazı milletvekillerinin, 'Partinin parası mı yok, bizden para istendi?' diye sormalarına ve eleştirmelerine neden oldu. Bana soran milletvekilleri oldu. Kendilerine, 'Delegeler de bütçemizi ibra etti. 132 milyon lira civarında parayla devrettik. 10 Ocak 2024'de partiler devlet yardımı alacak. Bıraktığım para o tarihe kadar rahat rahat yeter' dedim. Yerime gelen arkadaşımız, 'Kasamız eksi 16 milyon lirada' deyince, 'Vay efendim bu parayı Genel Başkan yedi' anlamı çıkarmaya çalıştılar. Genel Başkan'a bunu böyle intikal ettirmişler. Genel Başkan Yardımcısı aslında şunu söylüyor ama söylediği tam anlaşılmadığı için... 'Kasamız 16 milyon eksi veriyor. Aslında 10 Ocak tarihine göre 16 milyon eksi veriyor' demek istiyor. Yani o tarihe kadar para yetmez demek istiyor. Bu da yanlış. Partiye bıraktığım para o tarihe kadar rahat yeter. Yerime mali işlere bakan kişi, benim ne kadar para bıraktığımı bilmez olur mu? Neden öyle söyledi? Çalışanlara zam yapmamak için. Böyle şeyler olur mu? Vallahi, billahi çalışanlara zam yapmamak için kasamızda para olmadığı söylendi." Hakkındaki iddialara sitem eden Dikbayır şunları söyledi: "Alnım açık, yüzüm pak. Ne benim, ne ailem, ne sülalemin belediyelerle işi olmamıştır, bundan sonra da olmaz. Bir kuruşluk iş yaptığımı ispatlasınlar milletvekilliğinden istifa ederim."

SONUÇ

İyi Parti'de Meral Akşener siyasi hayatının en kritik kavşağında para-pul tartışmalarının kendisi ve ailesiyle ilgili olmadığını ispat edebilir. Yerel seçim sonrası ortaya çıkacak İyi Parti oylarının çok azalması karşısında kritik bir karar vermek zorunda kalacak. Ya stratejik manevra yaparak kuşatmadan kurtulacak ya da siyasete veda edecek. İyi Parti'de ikiye ayrılma durumunda kalacağı değerlendiriliyor. Olmak ya da olmamak..