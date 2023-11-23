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Haberler Gündem KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayınlandı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı! İşte kadrolar ve aranan şartlar...

KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayınlandı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı! İşte kadrolar ve aranan şartlar...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/7) tercih kılavuzu yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım başvuruları da ba��ladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? Peki, KPSS-2023/7 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Peki ÖSYM KPSS 2023/7 tercihleri ne zaman? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak. Bakanlık alımları için KPSS 2023/7 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adayların tercih yapabilmesi için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans), önlisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. Tercihler sonucunda ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri Bakanlık tarafından yapılacak.

KPSS-2023/7 TERCİH EKRANI

ÖSYM yaptığı duyuruyla KPSS-2023/7 tercihlerinin başladığı açıklandı. Buna Adaylar tercihlerini, 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayınlandı! İşte ÖSYM KPSS-2023/7 tercih kılavuzu...

YANLIŞ BİLGİ OLURSA HAK İDDİA EDİLEMEYECEK

KPSS'de yüksek puan almak kılavuzda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Bakanlığın atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecekler.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI TERCİH KILAVUZUNDA

Bakanlık için yapılacak sözleşmeli personel alımı kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar tercih ve kadro detaylarına KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu'ndan ulaşabilecek.

KPSS-2023/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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