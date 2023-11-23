KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayınlandı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı! İşte kadrolar ve aranan şartlar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak. Bakanlık alımları için KPSS 2023/7 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adayların tercih yapabilmesi için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans), önlisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. Tercihler sonucunda ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri Bakanlık tarafından yapılacak.

KPSS-2023/7 TERCİH EKRANI

ÖSYM yaptığı duyuruyla KPSS-2023/7 tercihlerinin başladığı açıklandı. Buna Adaylar tercihlerini, 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...