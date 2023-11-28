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Gazze gündemli toplantı öncesi kritik temas

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde İsrail'in uluslararası hukuku fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını vermesi gerektiğini belirtti.

AA
Gazze gündemli toplantı öncesi kritik temas

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde vermesi gerektiğini belirtti.

Guterres'e, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100'ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileten Erdoğan, Guterres'in Refah Sınır Kapısı'nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi.

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