‘Şampiyonlar Ligi’ fenomenlerine soruşturma

Dolandırıcılktan tutuklanan Dilan Polat'ın hapse girmeden önce "Şampiyonlar Ligi" diye sosyal medyadanpaylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışı çıkış yasağı talep etti. Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından diğer fenomenler de mal varlıklarıyla gündemden düşmüyor. Polat'ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞI YASAĞI

Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi. Fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan, Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.