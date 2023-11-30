Filistinlilere temiz su zulmü

İSRAİL ile Hamas arasındaki ateşkes, Gazzelilere kısa bir süreliğine de olsa nefes alma şansı verdi. Fakat, Gazze'ye bombalarının yağmaması, sağlıklı bir yaşam ortamı için yeterli değil. Resmi verilere göre, 7 Ekim'den bu yana 1,8 milyondan fazla insan evlerinden oldu. Bombardıman Gazze'nin kuzeyindeki geniş alanları dümdüz ederken, nüfusun üçte ikisi güneye doğru yerinden edildi. 400 bin kişinin yaşadığı Yunus Han bölgesine, kuzeyde yerinden edilen on binlerce Filistinli sığınmak zorunda kaldı.

ARITMA TESİSİ DEVRE DIŞI

OKUL ve çadırlarda kalan halk, hem aşırı kalabalığa hem de yiyecek ve su kıtlığına neden olurken, akut solunum ve ishal gibi hastalıklar baş göstermeye başladı. Okullarda barınan Filistinliler tek bir tuvaleti paylaşıyor. 8 binden fazla kişinin sığındığı Refah lojistik üssünde ise, 400 kişiye 1 tuvalet düşüyor. Tüm bu koşulların yanı sıra, güney Gazze'ye içme suyu sağlayan iki boru hattının arıtma tesisi İsrail tarafından devre dışı bırakıldı. Sağlıksız su içmekten kaynaklanan dehidrasyon ve su kaynaklı hastalık riski her geçen gün daha da artıyor. Sokaklara kanalizasyon aktığını bildirilirken, hastalık ve açlık salgınlarının 'kaçınılmaz' olduğu belirtildi.

AA'NIN FOTOĞRAFLARI DELİL SAYILACAK

ULUSLARARASI Ceza Mahkemesinde (UCM) Filistinli mağdurları savunan ünlü Fransız avukat Gilles Devers, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını kanıtlayan fotoğraflarını, şikayet dosyasına delil olarak dahil edilmesi için mahkemeye sunacaklarını söyledi.

TÜRKİYE'NİN YARDIM UÇAĞI MISIR'DA

Türkiye'den Gazze'ye ilaç, tıbbi malzeme ve 9 sağlık personeli taşıyan Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na iniş yaptı. Yardımlar Gazze halkına ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde hem o hastanelerin altyapılarını destekleyeceğiz hem de kurulması planlanan sahra hastaneleriyle ilgili gerekli izinler alınıp yine güvenli bölgelere o hastanelerin kurulması için çalışmalarımız var" diye konuştu.