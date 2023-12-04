Filistin’e özgürlük için dünya ayaklandı

Vicdan sahibi milyonlarca kişi, Avrupa ve Amerika'da meydanlara döküldü! İsrail'in Gazze'de yürüttüğü ABD destekli katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor.

ABD, Fransa, Almanya gibi birçok ülkenin hükümetleri vahşete ortak olsa da ülke vatandaşları zulme kayıtsız kalmadıklarını göstermek için sokağa döküldü. "Yaşasın Filistin, katil İsrail" sloganları atılan protestolar sürerken Beyaz Saray önünde 'ölüm' protestosu yapıldı. Bir Alman ise artık haberleri açmaya cesaret edemediklerini söyledi.

'KAYITSIZ KALAMAYIZ'

Washington'da da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden başlattığı saldırıların durdurulması talebiyle protesto düzenledi. New York'taki Central Park civarında toplanarak Times Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, İsrail ve ABD hükümetlerinin Gazze politikalarını eleştiren ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı. Gazze'de acilen "kalıcı ateşkes" çağrısında bulunan aktivistler, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Times Meydanı'nı doldurarak dikkati çekmeye çalıştı. Meydanda saatlerce tur atan yüzlerce protestocu ekibin sosyal medyadan paylaştığı duyuru metninde, "İsrail'in bombalamaları yeniden başladı. Protesto etmeyi hiçbir zaman bırakmadık. Şimdi de kayıtsız kalmayacağız" ifadelerine yer verildi. "Ölüm" temalı gösteride aktivist grup, Filistinlilerle dayanışmalarını ifade etmek için İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar anısına kefenlenmiş oyuncak bebekleri Beyaz Saray'ın parmaklıklarının önüne bıraktı.

TORONTO

Protesto sırasında ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini saldırılardan sorumlu tutan sloganlar atıldı. Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak Nathan Phillips Meydanı'ndan başlayarak, Toronto şehir merkezinde yürüdü. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde toplanan binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasını talep eden pankartlar taşıdı.

GÜNEY AFRİKA

KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Filistin halkıyla dayanışma etkinlikleri kapsamında, Gazze'deki insani durumun ele alındığı konferans düzenlendi ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuldu.