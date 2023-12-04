İmamoğlu - Özel’in akıldaneleri kim?

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkanlığa getirilişi sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile buluşması ve Özgür Özel ile PKK'nın siyası kolu HEDEP ile de buluşmaya hazırlandığı siyasi gelişmeleri anlamak için birbirinden uzak gibi görünen aktörlerin ilişkilerine ve onların arkasındaki küresel kanallara bakmakta yarar vardır.

Böyle bir yöntem genel seçim sonrası muhalefet içindeki gelişmeleri anlamamız için bize çok önemli ip uçları verecektir.

Aman gözden kaçmasın.

Geçen hafta, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Grup toplantısı ve ardından il başkanları toplantısında çok önemli 2 vurgusunun derinliği var..

BAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN TBMM

Grup toplantısında, CHP'de oynanan tiyatroyu ve yeni senaryoları net ve açık meydana çıkardı...

HALKI HAFİFE ALIYORLAR

Erdoğan, "CHP'de genel başkan değişti ama CHP'de siyaset yapış tarzında zerre değişiklik olmadı. Dün de milletin aklı ile alay ediyorlardı bugün de halkı hafife alıyorlar. Tüm umutlarını masa başı senaryolara bağlamış durumdalar.

Figüranlar dışında hiçbir şey değişmedi. Sahne önündekiler yenilendi ama SAHNE GERİSİNDEKİ AKIL DANELERİ aynı kaldı" dedi.

Bir gün sonra Erdoğan, İl başkanları toplantısında, son dönemde muhalefette yaşanan gelişmeleri sadece yüzü kızararak değil üzülerek de seyrettiğini belirtti:

"Milletimiz, muhalefetin pembe dizileri aratmayan hançer siyasetinden artık bıktı, usandı.

Açıkçası seçim sonuçları açıklandıktan sonra biraz umutlanmıştık.

Belki hatalarını anlarlar, kendilerini sigaya çekerler diye ümit etmiştik.

Ancak BATI CEPHESİNDE değişen hiçbir şey olmadı.

Aynı tas aynı hamam yollarına pişkince devam ediyorlar.

Şimdi de devletin bakanlıklarını tereke malı gibi ona buna dağıttıkları gizli mutabakatlar konusunda aynı taktiği uyguluyorlar"

MUHALEFETİN ARKASI

Cumhurbaşkanımızın SAHNE ARKASINDAKİ AKILDANELERİ VE BATI CEPHESİ 2 sözü üzerinde önemle durmamız gerekiyor.

Birbirini tamamlayan bu iki vurgu, CHP ve muhalefetin arkasındaki DERİN ABD - BATI'yı resmediyor.

Evet. Derin ABD - Batı, Genel seçim öncesinde olduğu gibi, bugün de CHP, İYİ Parti, muhalefeti yeni taktiklerle yönlendirmektedir.

Genel seçim sonrası ortaya çıkan ipuçlarına bakalım.

1) Ekrem İmamoğlu'nun vekili olarak Özgür Özel'in Genel Baskan yapılmasından sonra CHP'nin izlemekte olduğu siyaset dikkati çekiyor.

Genel seçim öncesi CHP mi HDP'nin içine, HDP'mi CHP'nin içine girdi diyerek olayları analiz etmiştik.

İkisi de fark etmiyordu. Çünkü CHP ile HDP beraberliğini Derin Amerika kurgulamıştı.

Genel seçimlerde CHP - HDP birliğini net biçimde gördük.

2) Genel seçım sonrası, CHP'de Derin Amerika'nın aparatı PKK'nın siyasi kolu eski HDP yeni HEDEP gibi EŞBAŞ- KANLIK modeline geçti.

Kılıçdaroğlu'nu gönderen Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel EŞBAŞKAN olarak CHP'yi idare ediyorlar.

Siyasi kulislerde "Ekrem İmamoğlu CHP lideri, Özgür Özel Genel Başkan' deniyor.

Yani CHP'de ESAS ADAM İMAMOĞLU, Özgür Özel vekil durumunda.

Şunu şimdiden soylemekte bir beis yok.

31 Mart secimlerinde belediye başkanlığını kaybedecek Ekrem İmamoğlu 2024 mayıs ayında Genel Başkanlık koltuğuna oturacak.

Özgür Özel tıpış tıpış İmamoğlu'na koltuğu verecek.

Çünkü gizli anlaşma yaptılar.

3) Erdoğan'ın ifade ettiği gibı AKIL DANELERI VE BATI CEPHESI mesajı veriyor.

Yani, CHP Eşbaşkanlarının arka planında Derin Amerika var.

Yeni taktikler CHP EŞBAŞ- KANLARINA AMERİKA'dan veriliyor.

Yeni taktikler, İmamoğlu'na Meral Akşener'i kafaya alma ve Özgür Özel'e HDP - HEDEP ile filort etme rolü verildi.

Dikkatle bakınız. Özgür Özel yanına HDP'li Pervin Buldan'ı alarak operaya gidiyor, Kürt sanatçının elini öpüyor.

Ardından Milli birlik ve beraberliği sarsacak, vatandaşlarımızın arasını açmaya yönelk HEDEP ile Alevi vatandaşlarımıza mesaj veriyor.

Eşit vatandaşlık ilkesini zedeleyecek çok tehlikeli okyanus ötesi taktiğe yöneliyor.

Derin Amerika, CHP - İYİ Parti işbirliği istiyor.

İmamoğlu Akşener'i arıyor.

İmamoğlu'nun talimatı ile Özgür Özel Meral Akşener'e gidiyor.

HEDEP'i kafaya almaya çalışan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İttifakı'na odun taşıyor.

Evet. Derin Amerika İmamoğlu'nun perişan olmaması için gereken taktikleri veriyor.

Çünkü İmamoğlu'nu yerel seçim sonrası CHP Genel Başkanlığına hazırlıyorlar.

SONUÇ

Derin Amerika taktikleriyle siyaset yapmakta olan CHP EŞBAŞKANLARI Meral Akşener'e ve HDP - HEDEP'e arka kapılarda ne isterlerse vereceklerdir.

Çünkü patronları Başkan Erdoğan'ın Küresel Aktörlüğünden rahatsız olduğundan, Ortadoğu ve Akdeniz'deki kirli planlarını bozduğundan çok rahatsız.

Yerel seçim üzerinden Başkan Erdoğan'ı kuşatmanın peşinde. Nokta...