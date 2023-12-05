  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Kabine yarın toplanıyor! Masada asgari ücret ve Gazze var

Kabine yarın toplanıyor! Masada asgari ücret ve Gazze var

Son dakika haberi...Kabine yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantıda asgari ücret, Gazze'deki son durum ve enflasyonla mücadelenin el alınması bekleniyor.

HABER MERKEZİ
Kabine yarın toplanıyor! Masada asgari ücret ve Gazze var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesini yoğun gündem bekliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kabine toplantısında, Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.

ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET DE GÜNDEMDE

Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

ANKARA-ATİNA HATTINDAKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek.

Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA