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Okullarda sınıf annesi uygulamasına son

Son dakika.... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda "sınıf annesi" ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

HABER MERKEZİ
Okullarda sınıf annesi uygulamasına son

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki bazı okullarda 'sınıf annesi' adı altında görevlendirilen velilere yönelik illere "Mevzuatta Yeri Olmayan Uygulamalar Hakkında" konulu bir yazı gönderdi.

Bakanlık, gönderdiği yazıda 'sınıf annesi' adında görevlendirilen kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araçgereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekti. Yazıda 'sınıf annesi' veya benzer uygulamalarda gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarıda bulunuldu.

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