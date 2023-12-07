Okullarda sınıf annesi uygulamasına son

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki bazı okullarda 'sınıf annesi' adı altında görevlendirilen velilere yönelik illere "Mevzuatta Yeri Olmayan Uygulamalar Hakkında" konulu bir yazı gönderdi.

Bakanlık, gönderdiği yazıda 'sınıf annesi' adında görevlendirilen kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araçgereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekti. Yazıda 'sınıf annesi' veya benzer uygulamalarda gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarıda bulunuldu.