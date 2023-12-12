TBMM personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? TBMM personel alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek. TBMM işçi alımı kura çekimi noter huzurunda 12 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek, personel alımında mülakat uygulanmayacak.

Canlı yayın ile ilgili yapılan açıklamada;İ "Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi https://www.youtube.com/c/tbmm adresinden canlı olarak yayınlanacaktır." denildi.