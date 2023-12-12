TBMM personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? TBMM personel alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) personel alımı başvuruları 22-26 Kasım 2023 tarihinde tamamnlandı. Mecliste sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek 250 personel, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. Personel alımına ilişkin detaylara Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve TBMM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
HANGİ BRANŞLARDA ALIMLAR YAPILACAK?
12 aşçı, 17 bahçıvan, 35 bulaşıkçı, 1 çatı işçisi, 3 dönerci, 2 döşemeci, 3 el dekor süslemeci, 1 antrenör, 74 garson, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 2 inşaat boyacısı, 3 kebapçı, 4 kuaför, 1 metal doğramacı, 2 pastacı, 3 pideci, 1 pizzacı, 4 resepsiyon görevlisi, 2 soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme), 18 şoför, 8 taşıma işçisi, 50 temizlik işçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.