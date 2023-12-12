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Haberler Gündem TBMM personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? TBMM personel alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

TBMM personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? TBMM personel alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 250 sürekli personel alımı başvurularının başladığını duyurmuştu. Başvuruların bitmesinin ardından TBMM personel alımı kura çekimi araştırılmaya başlandı. TBMM personel alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek, kura canlı yayını nereden, nasıl takip edilir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) personel alımı başvuruları 22-26 Kasım 2023 tarihinde tamamnlandı. Mecliste sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek 250 personel, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. Personel alımına ilişkin detaylara Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve TBMM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

HANGİ BRANŞLARDA ALIMLAR YAPILACAK?

12 aşçı, 17 bahçıvan, 35 bulaşıkçı, 1 çatı işçisi, 3 dönerci, 2 döşemeci, 3 el dekor süslemeci, 1 antrenör, 74 garson, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 2 inşaat boyacısı, 3 kebapçı, 4 kuaför, 1 metal doğramacı, 2 pastacı, 3 pideci, 1 pizzacı, 4 resepsiyon görevlisi, 2 soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme), 18 şoför, 8 taşıma işçisi, 50 temizlik işçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

TBMM personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? TBMM personel alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek. TBMM işçi alımı kura çekimi noter huzurunda 12 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek, personel alımında mülakat uygulanmayacak.

Canlı yayın ile ilgili yapılan açıklamada;İ "Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi https://www.youtube.com/c/tbmm adresinden canlı olarak yayınlanacaktır." denildi.

TBMM personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? TBMM personel alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENEBİLECEK?

Adaylar kura çekimini "tbmm.gov.tr" "Duyurular" bölümünden yayımlanacak link üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

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