İzmir'de kurbanlıklar pazara çıktı! Fiyatlar dudak uçuklattı

Kurban Bayramı'na yaklaşık bir ay kala İzmir'de kurban pazarlarının kurulumu başlarken, farklı illerden gelen hayvan yetiştiricileri satış alanlarındaki yerlerini aldı. Buca ilçesindeki Kaynaklar Kurban Pazarı'nda hazırlıkların tamamlanmasının ardından büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını beklemeye başladı.
İzmir'de Kurban Bayramı'na yaklaşık bir ay kala, pazar alanında çadırların kurulması, çitlerin çekilmesi, yem ve kesim alanlarının düzenlenmesiyle hareketlilik arttı. Türkiye'nin dört bir yanından tırlarla getirilen kurbanlıkların fiyatları; hayvanın cinsine, kilosuna ve yaşına göre 85 bin liradan başlayarak 500 bin liraya kadar ulaşıyor. Yetiştiriciler, maliyetlerin artmasına rağmen her bütçeye uygun hayvan getirdiklerini belirterek pazarlık paylarının olduğunu ifade etti.
EN İRİ KURBANLIKLAR BATMAN'DAN GETİRİLDİ
Batman'dan kente gelen Osman Koç, her sene İzmir'e geldiklerini ve dört gündür pazarda olduklarını ifade etti. Hem tosun hem de düve seçeneklerinin bulunduğunu dile getiren Koç, "Müşterinin bütçesine göre her çeşit hayvanımız var. Fiyatlar 120 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar değişiyor. Pazardaki en iri ve en güzel tosunlar bizdedir. Tanesi 1 tonun üzerinde olan hayvanlarımız mevcut. En ufağı 800 kilo geliyor. Hayvanların hepsi Semental cinsi olup sadece arpa ile beslenmektedir. Geçen sene satışlarımız çok iyiydi ancak bu sene maliyetler ve kira bedelleri geçen seneye oranla iki kat arttı. Bu durum fiyatlara yansıyor. Erken gelen en iyi hayvanı seçer. Kimseyi kırmayız, bir şekilde yolunu bulup yardımcı oluruz. Hiçbir müşteriyi çadırımızdan boş göndermemeye çalışıyoruz" dedi.
ERZURUM VE ARDAHANLI YETİŞTİRİCİLER ALICILARINI BEKLİYOR
Erzurum'dan gelen Çetin Kaysal, büyükbaş kurbanlıklarda 150 bin liradan 400 bin liraya kadar seçenek sunduklarını kaydetti. Düve ve danaların satışa hazır olduğunu vurgulayan Kaysal, "Küçük hayvanlarımız da mevcut; 120 bin liraya da 180 bin liraya da hayvanımız var. Kaynaklar kurban pazarında müşterilerle anlaşmaya çalışıyoruz, pazarlık paylarımız mevcut. Malın iyisini almak isteyenler elini çabuk tutmalı" ifadelerini kullandı. Ardahan'dan gelen Bahattin Gündoğu ise 'Nazlı' adını verdikleri düvenin pazarın en küçük kurbanlığı olduğunu belirterek, "Nazlı'nın fiyatı 85 bin lira. Her bütçeye göre 200 kilodan 700 kiloya kadar danalarımız bulunuyor. Hayvanlarımız Ardahan'ın yayla malıdır. Şu an piyasa yeni kuruluyor, müşteriler gelip fiyat araştırması yapıyor. Biz de kurbanlıklarımızı satmak için bekliyoruz" şeklinde konuştu.
KURBAN SATIŞ ALANLARI AÇIKLANDIÖte yandan, İzmir Valiliği resmi internet sitesinde kent genelinde kurbanlık hayvanların satılacağı 201 noktanın adresleri de açıklandı.