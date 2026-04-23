İzmir'de kurbanlıklar pazara çıktı! Fiyatlar dudak uçuklattı

İzmir'de Kurban Bayramı'na yaklaşık bir ay kala, pazar alanında çadırların kurulması, çitlerin çekilmesi, yem ve kesim alanlarının düzenlenmesiyle hareketlilik arttı. Türkiye 'nin dört bir yanından tırlarla getirilen kurbanlıkların fiyatları; hayvanın cinsine, kilosuna ve yaşına göre 85 bin liradan başlayarak 500 bin liraya kadar ulaşıyor. Yetiştiriciler, maliyetlerin artmasına rağmen her bütçeye uygun hayvan getirdiklerini belirterek pazarlık paylarının olduğunu ifade etti.





EN İRİ KURBANLIKLAR BATMAN'DAN GETİRİLDİ



Batman'dan kente gelen Osman Koç, her sene İzmir'e geldiklerini ve dört gündür pazarda olduklarını ifade etti. Hem tosun hem de düve seçeneklerinin bulunduğunu dile getiren Koç, "Müşterinin bütçesine göre her çeşit hayvanımız var. Fiyatlar 120 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar değişiyor. Pazardaki en iri ve en güzel tosunlar bizdedir. Tanesi 1 tonun üzerinde olan hayvanlarımız mevcut. En ufağı 800 kilo geliyor. Hayvanların hepsi Semental cinsi olup sadece arpa ile beslenmektedir. Geçen sene satışlarımız çok iyiydi ancak bu sene maliyetler ve kira bedelleri geçen seneye oranla iki kat arttı. Bu durum fiyatlara yansıyor. Erken gelen en iyi hayvanı seçer. Kimseyi kırmayız, bir şekilde yolunu bulup yardımcı oluruz. Hiçbir müşteriyi çadırımızdan boş göndermemeye çalışıyoruz" dedi.