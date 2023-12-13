İsrail’den ‘fosfor’ itirafı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 18 bin 412'ye yükselirken İsrail ordusu, envanterinde beyaz fosfor içeren duman bombaları bulunduğunu açıkladı. İsrail ordu radyosundan yapılan açıklama, Beyaz Saray'ın Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda bu tür yangın çıkarıcı malzemelerin kullanılmasına ilişkin endişesini dile getirmesinin ardından geldi. Açıklamada, "Beyaz fosfor içeren, kamuflaj amaçlı tasarlanan, saldırı veya yangın çıkarmak amacı olmayan duman bombalarımız var" ifadelerine yer verildi. Birçok Batılı ordu gibi İsrail ordusunun da uluslararası hukuka göre yasal olan beyaz fosfor içeren sis bombalarına sahip olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, yasal olarak yangın çıkarıcı silah şeklinde tanımlanmadığı iddia edildi.

BM SÖZCÜSÜ: ENDİŞE DUYUYORUZ'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in, Gazze'de beyaz fosfor bombası kullandığı yönündeki haberlerden de endişe duyduklarına işaret ederek, bunun askeri amaçlarla kullanılabileceğini, ancak sivillere zararı en aza indirmek için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini dile getirmişti. ABD'nin, beyaz fosfor gibi maddeleri, başka bir orduya, bunun meşru amaçlarla ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak uygun şekilde kullanılacağı beklentisiyle sağladığını söyleyen Miller, olayı araştırdıklarını ifade etmişti. BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise özellikle yoğun nüfuslu alanlarda beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyduklarını belirtmişti.

BİR OKULA FOSFOR BOMBASI ATILMIŞTI

FİLİSTİN'İN El-Aksa televizyonunda, 8 Aralık'ta yer alan haberde, İsrail'in, çok sayıda sivilin kaldığı Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir okula yönelik saldırısında, "fosfor ve duman bombası" kullandığı belirtilmişti. Paylaşılan görüntülerde, çok sayıda sivilin bombalar sonucu beyaz dumanla kaplanan sokaklarda kaçıştığı görülmüştü. Saldırılarda, onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılmıştı.

'YENİ ESİR TAKASI İÇİN MÜZAKEREYE HAZIRIZ'

İSRAİL'İN, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için yeniden müzakereye hazır olduğu öne sürüldü. İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberinde, İsrail'in müzakereye hazır olduğu, müzakere edilecek grubun ise hastalar, yaralılar, yaşlılar ve kadınları kapsayacağı belirtildi. Haberde, gelecek hafta yeni bir anlaşma sağlanmasının ihtimal dahilinde olmadığı, ancak İsrail'in Hamas'a baskı yapmak için yeni bir süreç başlatmak istediği iddia edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ilerleyen günlerde İsrail'i ziyaret etmesi beklenen Kızılhaç Başkanı Mirjana Spoljaric ile gerçekleştireceği görüşmede Kızılhaç'a da baskı yapmayı planladığı yazıldı.

GAZZELİ 68 HASTA ANKARA'YA GETİRİLİYOR

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Ankara'ya getirecek uçağın Mısır'dan havalandığını duyurdu. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi ülkemize getirecek uçak, Mısır El-Ariş'ten havalandı" dedi.