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Haberler Gündem Devalüasyon nedir? Devalüasyonun etkileri nelerdir?

Devalüasyon nedir? Devalüasyonun etkileri nelerdir?

Devalüasyon nedir? Devalüasyon para politikasının yapılmasının sebepleri nelerdir? Bir ülkede devalüasyon olunca neler olur? Devalüasyonun etkileri ve sonuçları nelerdir? Devalüasyonun sonuçları olumlu yönde mi ilerler? İşte devalüasyona ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Devalüasyon, bir ülkenin para biriminin değerinin, diğer para birimlerine karş�� resmen düşürülmesidir. Genellikle bir ülkenin ekonomisinde bir sorun olduğunda yapılan bu işlem ülkenin ödemeler dengesi açık vermesi durumunda uygulanır. Peki, Devalüasyonun sonuçları nelerdir? İşte sorunun cevabı.

DEVALÜASYON NEDİR, NE DEMEK?

Devalüasyon, bir ülkenin para biriminin değerinin, diğer para birimlerine karşı resmen düşürülmesidir. Devalüasyon, bir ülkenin ulusal parasının diğer ülke para birimlerine karşı değerini korumak için kullandığı bir araçtır.

Devalüasyon nedir? Devalüasyonun etkileri nelerdir?

DEVALÜASYON NEDEN OLUR?

Devalüasyonun nedenleri şunlardır:

Ödemeler dengesi açığı

Enflasyonun düşürülmesi

Rekabet gücünün artırılması

Ekonomik istikrarın sağlanması

DEVALÜASYON OLURSA NE OLUR?

Devalüasyon, ilgili paraya sabit ülkenin hükümeti veya merkez bankası tarafından kullanılan bir araçtır. Devalüasyon yapmanın en temel sebeplerinden bir tanesi ülkenin ticaret açığını dengelemek için parasının değerini düşürmesidir.

Devalüasyon, para biriminin değerinin düşürülmesi ile ihracatın daha ucuza gelmesi ve küresel ticaret rekabetinde daha avantajlı hale gelmesini sağlamaktır. Bununla beraber, ithalat daha pahalı hale gelir ve yerli hane halkının ithal ürünlere olan talebinin azalması beklenirken, yurt içi üreticinin ürünlerine olan talebin artmasını sağlar.

Devalüasyon nedir? Devalüasyonun etkileri nelerdir?

Devalüasyon her ne kadar olumlu bir para politikası aracı gibi görünse de, negatif etkileri de bulunmaktadır. İthalatı daha pahalı hale getirmek yurtiçindeki üretimi daha az efektif hale getirebilir ya da ihracatın daha ucuz hale gelmesi talebi çok ciddi artırarak enflasyona sebep olabilir.

DEVALÜASYON SONUÇLARI NELER?

Devalüasyonun sonuçları şunlardır:

İhracatın artması

İthalatın azalması

Dış ticaret açığının azalması

Turizm endüstrisinin canlanması

Enflasyonun artması

Yaşam maliyetinin artması

Finansal piyasaların etkilenmesi

Devalüasyon, bir ülkenin ekonomisini iyileştirmek için kullanılan bir araçtır. Ancak, devalüasyonun etkilerinin hem olumlu hem de olumsuz olabileceği unutulmamalıdır.

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