Devalüasyon nedir? Devalüasyonun etkileri nelerdir?

Devalüasyon, bir ülkenin para biriminin değerinin, diğer para birimlerine karş�� resmen düşürülmesidir. Genellikle bir ülkenin ekonomisinde bir sorun olduğunda yapılan bu işlem ülkenin ödemeler dengesi açık vermesi durumunda uygulanır. Peki, Devalüasyonun sonuçları nelerdir? İşte sorunun cevabı.

DEVALÜASYON NEDİR, NE DEMEK?

Devalüasyon, bir ülkenin para biriminin değerinin, diğer para birimlerine karşı resmen düşürülmesidir. Devalüasyon, bir ülkenin ulusal parasının diğer ülke para birimlerine karşı değerini korumak için kullandığı bir araçtır.