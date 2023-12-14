Yaz saati uygulaması ne zaman bitecek? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Gün ışığından daha fazla yararlanma hedefinde olan yaz saati kış saati uygulaması Türkiye'de 2016 yılından beri uygulanmıyor. 7 yıldır uygulanan kalıcı yaz saati uygulaması gündemdeki yerini korurken konuya ilişkin açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. TBMM Genel Kurulunda 2024 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını belirtti. İşte Kış saati uygulamasına ilişkin detaylar...