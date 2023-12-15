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Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten işgalci İsrail'e sert tepki: İnsanlık düşmanı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten işgalci İsrail'e sert tepki: İnsanlık düşmanı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetledi. "Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir. İsrail’in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır" dedi.

HABER MERKEZİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten işgalci İsrail’e sert tepki: İnsanlık düşmanı

Sosyal medya hesabından katil devlet İsrail'in Gazze'de Müslümanlara karşı sürdürdüğü soykırıma sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çelik "İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor. Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleri bir camiye girerek provokasyona imza attı. İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti. Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir. Müslümanların kutsallarına yönelik provokasyon yapanlar günü geldiğinde bu suçlarla yüzleşeceklerdir. İsrail'in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır." dedi.

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