Fetret Devri ne demek? Fetret Devri’nde ne oldu?

Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'in beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemi, tarihe adını Fetret Devri olarak yazdırmıştır. Fetret Devri, Bunalım Devri veya Fasıla-i Saltanat olarak da bilinmektedir.

FETHET DEVRİ NEDİR?

Fetret, "iki olay arasında geçen süre" anlamına gelmektedir. Bu kavram Arapça kökenli bir sözcüktür. Benzer şekilde anlamı da "aralık" anlamına gelmektedir. Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'in beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemine Fetret Devri adı verilmiştir. Bunalım Devri veya Fasıla-i Saltanat olarak da tarihe geçmiştir. Fetret Devri Yıldırım Bayezid'in 1402'deki Ankara Savaşı'nda, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'a yenilip esir düşmesi sonucu ortaya çıkmış yani başlamıştır.

FETRET DEVRİ'NDE TAHT MÜCADELESİ VEREN ŞEHZADELER

Fetret Devri'nde birbirleriyle taht mücadelesine giren Yıldırım Bayezid'in oğullarıdır. Bu isimler Emir Süleyman, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Çelebi Mehmed'dir.

FETRET DEVRİ HANGİ PADİŞAH ZAMANINDA SON ERDİ?

Dağılan Osmanlı birliği, 1413 yılında, I. Mehmed (Çelebi Mehmet) tarafından yeniden sağlandı. Bu gelişmeye bağlı olarak Çelebi Mehmet için "devletin ikinci kurucusu" tabiri kullanılmaktadır.

FETHET DEVRİ PADİŞAHLARI

Fetret Devri zamanında dönemin padişahı Yıldırım Bayezid idi. Timur'a esir düşmesiyle bu süreç başlamıştır. Uzun yıllar süren kargaşanın ardından Sultan Bayezid'in oğlu Çelebi Mehmet, babasının ardından tahta çıkan padişah olmuştur.

FETHET DEVRİ KAÇ YIL SÜRDÜ?

Emir Süleyman, İsa Çelebi, Kasım Çelebi, Musa Çelebi ve Çelebi Mehmet arasında yaşanan taht kavgası tam 11 yıl sürmüştür. 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemidir.

FETHET DEVRİ ÖZELLİKLERİ

Tam 11 yıl süren bir dönemdir.

İki padişah arasında hükümdarsız geçen bir dönemdir.

Bunalım Devri olarak da adlandırılır.

Osmanlı Devleti yıkılma süreci gibi etkiler görmüştür.

Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki (Rumeli) ilerleyişi duraksamaya uğramıştır.

Anadolu'daki Türk bütünlüğü bozulmuştur.

Anadolu eski toprak beylerine geri dönmüştür.