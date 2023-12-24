Manisa’daki şehit cenazesinde Özgür Özel’e tepki! “Özgür dışarı” sloganları attılar

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu duyurdu.

ŞEHİT ASKER İÇİN CENAZE TÖRENİ

Çatışmada şehit olan 6 askerden Ağrı nüfusuna kayıtlı ve Manisa'da ikamet eden Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın (22) Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak üzere önce babaevine, daha sonra cenaze namazının kılınacağı Saruhan Bey Camii'ne getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in de hazır bulunduğu cenaze törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba İkram Budak ayakta durmakta zorlanırken, şehidin yakınları gözyaşı döktü.

GARNİZON ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİ

Akşam namazının ardından Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Budak'ın naaşı, Mehmetçiklerin omuzlarında cenaze aracına konuldu. Garnizon Şehitliği'ne defnedilen Enis Budak'ın bekar ve 8 kardeş olduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Öte yandan cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel camiye girerken büyük bir protesto ile karşılaştı. Cami bahçesindeki vatandaşlar, Özel'i yuhaladı. Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde alana güçlükle girebildi. Namaz öncesi Özel'e yönelik "Özgür dışarı" sloganları atıldı. Özgür Özel, kılınan cenaze namazının ardından camiden çıkarken bu kez arbede yaşandı.